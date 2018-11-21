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Общество
21.11.2018
Как сделать Гродно туристической столицей?

Об этом на Форуме регионального развития Гродненской области расскажет бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек.

Ночной Гродно, архивное фото

Бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек (2003—2013) выступит на Форуме регионального развития Гродненской области 24 ноября. Тема его лекции — «Как сделать Гродно туристической столицей».

Зачем нужен форум, как в нем принять участие и какие цели ставят перед собой организаторы? Об этом «Свободным новостям» рассказал глава оргкомитета форума и председателем областной организации «Говори правду» Дмитрий Бондарчук.

— Дмитрий, так что за мероприятие пройдет в Гродно?

— Это уже третий форум в нынешнем году, первые два прошли в Бобруйске и Бресте, а еще два — в прошлом, в Витебске и Гомеле. Общая тема дискуссий — «Как поднять регионы и где людям зарабатывать». Ну и в каждом городе своя подтема.

В Бобруйске обсуждали развитие малого/среднего бизнеса, в Бресте — местное самоуправление, у нас в Гродно — развитие туризма. Форум регионального развития — это площадка для того, чтобы обсуждать идеи, делиться опытом, поднимать проблемные вопросы и вместе искать решения.

— Туризм — большая тема, о чем именно пойдет речь?

— Туризм имеет все шансы стать одним из основных источников дохода для многих жителей города и региона. Вот через призму туризма и затронем многие аспекты. Развитие условий для бизнеса, создание новых рабочих мест, вовлечение людей в принятие решений, благоустройство города и региона. Поговорим и о том, как и что завлекает к нам туриста. Мы видим, кстати, как он меняется.

— Неужели приезжие оставляют в вашем городе много денег?

— Поток туристов в регион за последние годы вырос больше чем в 5 раз. 130 000 гостей принесли экономике региона 25 миллионов долларов. Но надо хорошо понимать, кто это. Конкуренция сегодня идет не за «идеального богача», оставляющего тысячи долларов в бутиках и жаждущего жить в гостинице с позолотой.

Нет, Главный Турист приедет к нам недорогим транспортом, будет искать возможность переночевать просто в чистом месте, он захочет получить простой завтрак и просто хорошо отдохнуть. Поэтому становятся важными культурные мероприятия, исторические, комфортный быт, удобная и понятная логистика. И, что еще важнее, общая атмосфера.

Люди едут туда, где безопасно, интересно, где их встречают довольные хозяева. Вот почему затронем и аспекты общего развития города. Ведь именно про это напишут в путеводителе, кроме описания достопримечательностей.

— Кто будет выступать на форуме?

— У нас просто звездный состав. Конечно, главный спикер — премьер-министр федеральной земли Бранденбург (2003—2013, ФРГ) Маттиас Платцек . Уникальный политик. Он вывел свой регион в лидеры. Также будут и отечественные эксперты, например, экономист Сергей Чалый, бизнесмены из Гродно, пригласили также представителей власти.

— Вы приглашаете земляков просто послушать?

— Почему же? Еще будут консультации экспертов, активисты и желающие смогут сделать презентации своих идей… Поднять важный вопрос. Найти единомышленников. Мы не разойдемся после форума, а продолжим работать.

Все дельные предложения обработаем, далее представим в парламенте и министерствах. Будем добиваться и решения проблем с местной властью, если такие будут подняты. Форум — это шаг к мирным переменам для каждого в Беларуси, но его нужно сделать.

***

Форум регионального развития пройдет в Гродно 24 ноября, по адресу ул. Лидская, 1, центр «Галактика», регистрация начнется в 10.00. Начало работы форума в 11.00.

 
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