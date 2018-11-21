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21.11.2018
Валерий Томилин
Решили не «играть с огнем»: литовским пожарным все-таки повысили зарплату

Государственные органы выполнили большую часть требований.

В Литве 21 ноября должна была состояться забастовка спасателей. В итоге она отменена, поскольку требования Профсоюза пожарных-спасателей с большего выполнены.

Зарплаты повысят – на это выделили 3,5 миллиона евро (изначально профсоюз требовал 5,3). Также Департамент пожарной безопасности и спасения пообещал, что всем работникам станут выдавать не меньше двух комплектов формы в год, а также обеспечат пожарных прививками от клещевого энцефалита, пишет delfi.lt.

Председатель ППС Саулюс Джяутас отметил, что «протест откладывается временно», поскольку «требования удовлетворили только частично».

В 2018 году бюджет Департамента пожарной безопасности и спасения был 100 миллионов евро. В следующем его увеличат до 108 миллионов. В Литве чуть больше 3300 пожарных-спасателей.

Напомним, 14 ноября Профсоюз пожарных-спасателей объявил, что через неделю начнется общая забастовка. Пожарные были недовольны низкими зарплатами (около 600 евро «на руки»), недостатком комплектов обмундирования и перегрузкой персонала. Тогда Саулюс Джяутас заявил, что «такое отношение государства – это игра с огнем».

Что происходит в странах Балтии, Польше и Украине? Читайте в нашем спецпроекте «Соседи»

 
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