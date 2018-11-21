В руинах Помпеев найдена эротическая фреска: секс принцессы с лебедем. Фотофакт

На ней – сцена полового акта принцессы Леды и лебедя, в которого с целью овладеть красавицей, согласно древнегреческой мифологии, превратился громовержец Зевс.

Подобные картины попадались археологам в Помпеях и раньше, однако впервые Леда запечатлена сидящей и с буквально пронзающим смотрящего взглядом, сообщает Газета.ru.

Фреску с изображением сцены совокупления женщины и лебедя обнаружили археологи в одном из спальных помещений древнего города Помпеи, уничтоженного в 79 году нашей эры извержением Везувия.

Открытие было сделано во время работ по сохранению античных руин от разрушения дождевой водой и прочими внешними факторами. Погребенное на протяжении почти 2000 лет под вулканическим пеплом акварельное изображение сохранилось в превосходном состоянии.

В работе неизвестного художника проглядываются даже мелкие детали, а краски почти не утратили яркость. Комната с фреской расположена в спальне дома на Виа дель Везувио рядом с коридором, где ранее обнаружили изображение бога плодородия Приапа с огромным половым членом в состоянии эрекции.

Как заявили исследователи, девушка на фреске — это дочь этолийского царя Фестия и Евритемиды принцесса Леда, а лебедь является воплощением греческого бога грома и молний Зевса.

«Леда и лебедь» — известный художественный сюжет, довольно часто встречающийся в произведениях античного декоративно-прикладного искусства. Согласно древнегреческому мифу, поразившийся красотой Леды могучий Зевс предстал перед принцессой в образе лебедя и овладел ею на реке Еврот. Вскоре девушка снесла три яйца: из них вылупились Елена Прекрасная, из-за которой началась Троянская война, а также будущие участники похода аргонавтов Кастор и Полидевк. Создавая фреску, неизвестный римлянин, конечно, писал не Зевса, а его прототип из римского пантеона Юпитера, который имел аналогичные возможности и функции.

Найденная Леда — отнюдь не первая в Помпеях. Похожие картинки находили в домах города и раньше, однако на предыдущих фресках принцесса, во-первых, неизменно представала стоящей, а не сидящей, а, во-вторых, на некоторых из них была изображена не в момент совершения полового акта. Директор археологического парка Массимо Осанна особенно отметил пронизывающий взгляд Леды, будто бы обращенный на изучающего фреску.

Эротическая сцена пользовалась большой популярностью и полтора тысячелетия спустя у живописцев эпохи Возрождения. Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанарроти и другие мастера изображали Леду в момент совокупления или сразу после него. Итальянцы по происхождению, они также называли выполненного лебедя Юпитером, а не Зевсом. Сюжет активно развивался и в последующие века.