Уволилась замглавврача больницы, где умерла роженица

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Наталья Одинцова больше не работает в 6-й городской клинической больнице Минска.

Как стало известно TUT.BY, врач ушла по собственному желанию.

Наталья Александровна Одинцова, которая работала заместителем главного врача акушерско-гинекологической помощи 6-й городской клинической больницы Минска, больше не работает в этой клинике. Два несвязанные между собой источника TUT.BY подтвердили эту информацию. Известный врач оставила должность по собственному желанию.

Главный врач 6-й городской клинической больницы Минска Виктор Гурко от комментариев по этому поводу в разговоре с порталом отказался. Наталья Александровна также не стала общаться с журналистом.

В справке роддома на вопрос о том, можно ли записаться на прием к заведующей Одинцовой, сказали, что ее обязанности сейчас исполняет Ирина Васильевна Борис.

Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома, прокомментировал, что увольнение известного врача — только ее решение.

— Наталья Александровна сама приняла решение по поводу увольнения. Вероятно, это ее осознанное решение. Оснований думать иначе у нас нет, — заметил он. — Никакого давления со стороны комитета на принятие этого решения не было.

Наталья Одинцова работала заместителем главного врача акушерско-гинекологической помощи 6-й городской клинической больницы Минска с 2014 года.

Врач рассказывала, что в роддоме стараются обеспечить хорошие условия всем пациенткам.

— Мы широко применяем спинальную анестезию, (…) предоставляем в роддоме фитболы, их не надо приносить из дома, выкладываем малыша на грудь сразу после рождения, практикуем отсроченное пережатие пуповины. Этот важный вопрос волнует практически всех беременных. Мы широко проводим вертикальные роды, но, к сожалению, пока только в VIP-отделении, потому что там есть кресло-трансформер. И считаем, что мы во многом уже добились минимизации акушерской агрессии.

В мае 2018 года роддом стал лидером по итогам народного голосования, которое проходило по инициативе общественного объединения поддержки семьи «Рождение». В августе 2018 года роддом победил в народном голосовании в акции «Родильный дом, доброжелательный к семье! — 2018». Именно в 6-м роддоме рожала Дарья Домрачева, Александра Герасименя, супруга футболиста Александра Глеба.

В августе этого года в роддоме случилась трагедия. Умерла молодая 31-летняя женщина, до этого она родила в вип-отделении роддома мальчика. Партизанский районный отдел Следственного комитета по Минску проводит проверку по факту смерти.

Муж умершей в минском роддоме: «Жене сказали, что она молодая и здоровая — кому как не ей рожать таких богатырей?»

Главный врач 6-й городской клинической больницы Виктор Гурко ранее рассказал, что у роженицы околоплодные воды попали в кровоток. Родные женщины считают, что медики ее недосмотрели.