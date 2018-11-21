Зацепило! Чем примечательна встреча Лукашенко с бывшим главой МИД Финляндии.

Символично: пока главы МИД Беларуси и России рассуждали о растущей в Европе русофобии и заверяли друг друга во взаимной поддержке на международной арене, Александр Лукашенко обсудил с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Александром Стуббом работу по кредитованию нашей страны на сумму в полмиллиарда долларов.

«Кому русофобия, а кому и денежки», — иронизирует на эту тему в Фейсбуке политический обозреватель Александр Класковский.

Впрочем, такой прагматизм официального Минска вряд ли может удивить финского гостя. Десять лет назад Александр Стубб уже встречался с руководством Беларуси в качестве главы финского МИД и действующего председателя ОБСЕ.

Если сравнить заявления, прозвучавшие сегодня и в октябре 2008-го, то общий посыл белорусских властей и тогда и сейчас можно уместить в знаменитой фразе героини фильма «Москва слезам не верит» — «Не учите меня жить, лучше помогите материально».

Десять лет назад Лукашенко говорил Стуббу, что «Беларусь открыта для сотрудничества с европейскими структурами и готова к любым отношениям с Европейским союзом при условии равноправного диалога и уважения к ее суверенитету»:

— Взамен мы просим только уважать наш суверенитет, наши традиции и не требовать того, что мы не можем сделать.

В конце 2018-го финн услышал в Минске, что «мы преодолели немало барьеров, немало было непонимания с двух сторон, особенно с западной стороны»:

— Сегодня и Европа, и весь западный мир убедились в том, что с Беларусью можно иметь дело, что Беларусь — это надежный партнер, особенно в сфере торгово-экономических, финансовых отношений.