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В телеге сегодня. «В одну большую и нищую толпу»
Обсуждают свежие данные российских опросов.
«22% россиян живут в нищете,
35,6% живут на пороге нищеты,
28,3% пока как-то справляются.
Налицо вопиющее социальное неравенство.
Однако есть уверенность, что в ближайшие годы власть сумеет преодолеть неравенство и объединит, наконец, все три категории в одну большую и нищую толпу», — прогнозирует Telegram-канал «Даб Ять».
В телеге накануне. Путин в белых кроссовках спустился в пещеру со своим духовником