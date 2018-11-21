В телеге сегодня. «В одну большую и нищую толпу»

Обсуждают свежие данные российских опросов.

«22% россиян живут в нищете,

35,6% живут на пороге нищеты,

28,3% пока как-то справляются.

Налицо вопиющее социальное неравенство.

Однако есть уверенность, что в ближайшие годы власть сумеет преодолеть неравенство и объединит, наконец, все три категории в одну большую и нищую толпу», — прогнозирует Telegram-канал «Даб Ять».

В телеге накануне. Путин в белых кроссовках спустился в пещеру со своим духовником