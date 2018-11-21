Латынина: «Заявление Генпрокуратуры, право слово, ставит государство российское в тяжелое положение»

Все мы думали, что Российской Федераций управляет Владимир Владимирович Путин. Ну или его окружение. Кооператив «Озеро». Силовики.

Но, согласно открытию Генпрокуратуры, Российской Федерацией правит британский инвестор и глава организованной преступной группировки Уильям Браудер.

Именно этот Браудер отравил в Бутырке своего юриста Сергея Магнитского. Более того, этот страшный Браудер убрал еще троих, а именно — Гасанова, Курочкина и Коробейникова.

Напомним, что 53-летний Октай Гасанов, бывший охранник, стал директором одной из фирм-однодневок, использованных для фейкового возврата 230 млн долларов из бюджета, после того, как документы и печати этих однодневок были изъяты при обыске в офисе Браудера. Следствие в свое время обвиняло его в организации всей кражи, что было очень удобно, потому что Гасанов скончался от инфаркта в октябре 2007-го.

Другим подставным директором был Валерий Курочкин, который тоже скончался — в 2008 году в украинском аэропорту. Следствие тоже одно время считало его организатором.

А Семен Коробейников был тот самый человек, которому, по мнению следствия, хозяин банка УБС Дмитрий Клюев продал банк как раз перед тем, как через него прошли ворованные деньги. Коробейников тоже очень удачно выпал с балкона в 2008 году, и допросить его было нельзя.

И вот теперь Генпрокуратура утверждает, что всех этих троих отравили.

Это заявление ставит государство российское, право слово, в тяжелое положение.

Ведь из утверждения Генпрокуратуры выходит, что этот страшный Браудер орудовал в России, как у себя дома! Несмотря на то, что он находился в розыске, он легко организовал отравление четырех человек, один из которых к тому же находился за решеткой.

Кроме этого, раз Браудер отравил всех этих подставных лиц, значит, он-то за ними и стоял! А это вызывает определенные вопросы.

Дело в том, что 5,4 млрд рублей, украденные в 2007 году с помощью компаний, чьи печати и уставные документы были изъяты до этого при обыске в офисе Браудера, были не единственной кражей, совершенной бандой налоговозвратчиков.

За год до этого точно по такой же схеме и точно через те же налоговые инспекции № 25 и № 28 наша банда вернула 2,9 млрд рублей двум компаниям-однодневкам, которые принадлежали до этого «Ренессанс капиталу».

Более того. В 2007 и 2008 годах начальница налоговой инспекции № 28 г-жа Степанова вернула липовый НДС на общую сумму в 1,6 млрд рублей неким ООО «Техпром» и ООО «Торговый дом «Аркадия». Во всех случаях деньги были возвращены через день после подачи заявления и ушли на счета все того же банка УБС.

Видимо, и это сделал тоже проклятый Браудер, причем в то самое время, когда он был уже невъездной в Россию, а Магнитский сидел в тюрьме!

Но и это не все.

Дело в том, что в 2009-м и 2010-м госпожа Степанова (инспекция № 28) и госпожа Химина (инспекция № 25) наодобряли возврата НДС заведомо липовым фирмам на 11,2 млрд рублей!

Возникает вопрос: если похитителем всех этих денег был именно Уильям Браудер, то как получилось, что он продолжал их бесстрашно красть в то самое время, когда уже пробивал «Акт Магнитского»?

Как получилось, что за все это время следствие ни разу не заинтересовалось его пособниками, то есть, собственно, теми, кто сопровождал дела в судах, подписывал возвраты и проводил деньги через свои банки?

И как вообще получилось, что Генпрокуратура догадалась, что Магнитского убили, только через девять лет после его гибели? Ведь до этого она девять лет заявляла, что Магнитский умер сам.

И вот только теперь, после Солсберецкого шпиля и отравления Скрипалей она прозрела.

Я полагаю, что прозрение Генпрокуратуры, судя по всему, действительно имеет прямое отношение к делу Скрипалей.

Потому что самой подозрительной смертью во всем деле Магнитского была смерть Александра Перепеличного, российского бизнесмена, который эмигрировал в Лондон в 2009 году и начал сотрудничать с Браудером, а в 2012-м, будучи в полном здравии, внезапно скончался от инфаркта во время пробежки.

В желудке Перепеличного были найдены следы редкого растительного яда, который вызывает инфаркт миокарда. Однако в тот раз нерешительные английские власти предпочли замять дело. Смерть Перепеличного была объявлена следствием естественных причин. Ведь это было то самое время, когда английские власти изо всех сил сопротивлялись проведению public inquiry по делу Литвиненко. Еще в 2014 году тогдашний секретарь внутренних дел Тереза Мэй запретила проводить его на том основании, что они могут повредить отношениям Лондона с Москвой.

Теперь, после отравления Скрипалей, Лондон рассержен не на шутку. Скорее всего, в Генпрокуратуре услышали что-то насчет нового расследования по Перепеличному и решили начать информационную артподготовку первыми.

Но за одно Генпрокуратуре спасибо.

Теперь благодаря ей мы знаем, что это не только Скрипаль был отравлен «Новичком». И не только Перепеличный имел в желудке следы редкого токсина.

Если верить российской прокуратуре, то Октай Гасанов, который умер от инфаркта в октябре 2007-го, Валерий Курочкин, который умер в апреле 2008-го в украинском аэропорту, и даже Семен Коробейников, формальный совладелец банка УСБ, который вывалился из окна в Москве в сентябре 2008-го, — все имели в своей крови следы яда.

И после этих смертей наша таинственная банда налогоневозвратчиков продолжала красть из бюджета миллиарды, а следствие еще долго пыталось списать организацию этих многомиллиардных краж на покойников.