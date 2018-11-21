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Соседи
21.11.2018
Салiдарнасць
В Литве на 60% повысили ежемесячное пособие на детей

Парламент уже одобрил повышение.

Литовское государство выплачивает «детское» пособие вне зависимости от дохода семьи. Раньше эта сумма составляла 30 евро, теперь её повысят до 50 евро в месяц на каждого ребенка. Повышение составило 66%, сообщает delfi.lt.

Также парламент одобрил повышение пособия для малоимущих и многодетных семей – с 50 евро в месяц на ребенка до 70 (на 40%).

«Детские» деньги в Литве платят до 18 лет, но можно продлить выплаты до окончания ребенком школы – максимум до 21 года.

Что происходит в странах Балтии, Польше и Украине? Читайте в нашем спецпроекте «Соседи»

 
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