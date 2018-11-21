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Политика
21.11.2018
Салiдарнасць
Дмитриев считает, что выборы-2020 могут сильно удивить

Тех, кто уже сейчас считает, что они будут скучными и неинтересными.

По мнению одного из лидеров «Говори правду», ситуация складывается совсем иначе. Пять причин, подтверждающих этот прогноз, политик перечислил у себя в Facebook:

«1.Развитие интернета. Выборы-2020 по-прежнему будут про то, кто пройдет больше, но все же роль телевизора сокращается очень быстро. Кампания в интернете может иметь охват и влияние очень близкое к ТВ. И почти все политики стараются понять как, и пробуют работать в интернете.

2.Оппозиция не теряет время на внутренние переговоры и начала готовиться к выборам заранее. Часть демократических сил перестали пытаться убеждать всех. Они работают со своим избирателем, поэтому им проще мобилизовать людей, для которых партии говорят понятные лозунги близким языком.

Значит у кандидатов будут более интересные, яркие слова, ведь они не будут бояться обидеть тех, для кого они не говорят. При этом кандидатов не будет много, мы видим, что сегодня демсилы в состоянии выставить на первом этапе 3 (максимум 4) кандидата, которые могут восприниматься серьезно.

3.Парламентские и президентские выборы идут вместе. Не важно, разведут выборы или нет (вообще непонятно, почему власть считает это важным). Парламентская кампания будет мобилизовать местных лидеров в каждом регионе по отдельности, а президентские структуры по стране, в целом. Вместе они будут еще сильнее политически мобилизовывать избирателя. Поверьте, промежуток в 6-8 месяцев между выборами – это ничто.

4.Экономическое положение в регионах очень плохое. Но самое главное, что оно не плохое само по себе, а по сравнению с тем, что люди видят и рассказывают, выезжая на работу за границу. Почему в Польше и России рабочие места с нормальной зарплатой есть, а у нас шиш? Почему там льготы, а у нас все по полной? И таких «почему» с каждым днем все больше.

К тому же, после последних выборов, когда в местных советах снова оказались чиновники и начальники, недовольство их словами и действиями только возросло: «все не для людей».

5.Украина больше не пугает так, как раньше. Ко всему привыкают, и к этому привыкли. Значит политическая активность самого населения будет выше, с ней уже не будут связывать прямую угрозу войны».

По мнению Дмитриева, если эти пять факторов будут развиваться, то выборы-2020 могут стать самыми интересными после 1994 года: «И даже если в этот раз они будут не про «должность», они точно будут про власть».

 
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