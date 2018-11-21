Лавров, находясь в Минске, обвинил Европу в русофобии

И превращении ее в идеологию.

Выступление С.В.Лаврова на совместном заседании коллегии Министерства иностранных дел России и коллегии Министерств… https://t.co/qDBi6CHmEZ — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 21 ноября 2018 г.

Русофобия в ряде европейских государств возводится чуть ли ни в ранг официальной идеологии. Такое заявление глава российского МИД Сергей Лавров сделал в Минске на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России.

По мнению российского министра, «сегодня в мире не прекращаются попытки оправдать, а то и героизировать нацистов и их пособников, пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала»:

— Тревожит и то, что параллельно с фальсификацией истории набирает оборот русофобия, которая в некоторых европейских государствах возводится чуть ли не в ранг официального диалога. В этих условиях наша общая задача — продолжать целенаправленные усилия по противодействию этим деструктивным замыслам, используя весь доступный политический и правовой инструментарий.