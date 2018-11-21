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21.11.2018
Евгений Кириллов
Идеальный Вильнюс: путешествие в рождественскую сказку – уже через месяц

В ноябре многие белорусы активно планируют, как насыщенно провести предстоящее новогодние праздники.

Лучший способ прочувствовать настоящую рождественскую атмосферу, не уезжая в далекое путешествие – это поездка в Вильнюс незадолго до католического Рождества.

В городе, так любимом белорусами, каждый год старательно готовятся, воссоздавая традиционных дух праздника: уютные домики с печными трубами украшаются огнями, узкие улочки наполняются лавками, продающими сладости и согревающих напитков, а на площадях разворачиваются рождественские ярмарки.

Итак, почему стоит приехать в Вильнюс этой зимой?

Идеальный рождественский город

По иронии судьбы, именно в этом году Вильнюс был признан международными туристическим журналом AFAR одним из идеальных городов Европы, которые нужно посетить накануне Рождества.

По мнению издания, столица Литвы является одним из самых недооцененных в этом плане европейских городов. В то же время «город предлагает праздник среди барочной архитектуры и прогулку по увлекательному средневековому Старому городу по зимним улицам, которые выглядят особенно романтично, когда покрыты снегом». И его нужно обязательно включить в рождественский список пожеланий для любителей зимних путешествий.

Самобытные рождественские ярмарки

В декабре в Вильнюсе не только установят красивую 25-метровую праздничную елку и по традиции украсят гирляндами местную телебашню, но и откроют сразу девять крупных рождественских ярмарок.

Например, на Кафедральной площади будет работать Рождественский городок, в котором разместятся более полусотни красочных домиков, в каждом из которых можно будет купить что-то особенное: елочные игрушки, подарки или сладости ручной работы.

Здесь также можно попробовать глинтвейн, выпечку и традиционные литовские угощения, а на Ратушной площади – купить оригинальные украшения.

Одна из самых красивых рождественских ярмарок обычно проходит в парке Сапеги, где мастера торгуют своими изделиями хендмейд, желающие могут покататься на лошадях, а для детей работает отдельная мини-ярмарка.

Распродажи в торговых центрах

Массовые рождественские распродажи в Вильнюсе начинаются на неделю до рождества и проходят с 19 по 24 декабря. В течение этого времени абсолютно все магазины предлагают товары по бросовым ценам. Для любителей шопинга это лучшее время, чтобы отправиться в один из местных торговых центров и сделать покупки для себя и своей семьи.

Кстати, вторая волна распродаж в городских магазинах начинается в середине января и длиться целый месяц. Конечно, цены в это время будут уже не такие выгодные, как перед Рождеством, однако выделить время на шопинг, безусловно, стоит.

Предновогодние дегустации

Если вы хотите не просто посетить Вильнюс и насладится рождественской атмосферой, но и расширить свои гастрономические горизонты, посетите одну из местных дегустаций.

Дегустации лучших сортов литовского пива, медовухи, сыров, виски, а также кофе и шоколада регулярно проходят в местных барах. Главное – поймать нужный момент и провести время в приятной компании. Например, во время дегустации литовского сыра в Вильнюсе, участники могут попробовать различные сорта сыра Džiugas возрастом от 12 до 48 месяцев, а также начинки к сыру и вино.

Весь процесс дегустации проходит в сопровождении гида и профессионального дегустатора, который не только рассказывает историю появления каждого сорта, но и обращает внимание на особые вкусовые нотки каждого продукта.

Лучшие дегустации Вильнюса на сайте vilnius-relax.lt

Шанс забронировать отель со скидкой

Не секрет, что в канун рождества в столицу Литвы приезжают тысячи туристов со всей Европы. И найти свободный номер в гостинице на эти даты бывает непросто. Также вы можете столкнуться с проблемой завышенных цен в местных отелях и апартаментах.

В таких случаях можно попробовать забронировать номер не напрямую, а через туристическую компанию. Некоторые фирмы, которые занимаются размещением гостей в Вильнюсе, заранее бронируют места в отелях – причем, с запасом. Таким образом можно подыскать хороший вариант размещения по ценам ниже официальных на 20-50%!

Отели в Вильнюсе от 25 евро за ночь на сайте vilnius-relax.lt

… и добраться до Вильнюса по выгодной цене

Для любителей бюджетных путешествий в декабре заработает специальный автобусный маршрут «Минск-Вильнюс-Минск», по которому до столицы Литвы можно будет добраться с 40% экономией – всего за 15 евро туда и назад.

Один из возможных вариантов: выезд из Минска в Вильнюс, 15 декабря, в 5:00 – и выезд из Вильнюса в Минск на следующий день, 16 декабря, в 17:00. Ночевка в стоимость услуги не входит.

Зато организаторы предлагают ряд дополнительных приятных мелочей. Например, экскурсию по Старому городу Вильнюса в первый день поездки всего за 5 евро, посещение живописного Тракайского замка во второй день за 10 евро. Также у гостей будет возможность полюбоваться предрождественским Старым городом, посетить рождественские городки на Кафедральной и Ратушной площади, а также городской каток на Лукишской площади.

Эксклюзивные предложения отдыха в Вильнюсе и Литве на сайте vilnius-relax.lt

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ООО «Ирвинга Группа», УНП: 191751509

 
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