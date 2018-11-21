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21.11.2018
Родиться в рубашке. Сорвавшийся в Чикаго лифт пролетел 84 этажа

Все шесть человек остались живы.

Центр Джона Хэнкока – в центре

Когда лифт сорвался и полетел вниз с 95 этажа чикагского небоскреба, находившиеся в нем шесть человек были уверены, что жить им осталось считанные секунды, сообщает ВВС.

Однако все они остались живы.

Лифт застрял на 11 этаже, пассажиры послали СМС-сообщения своим родственникам и друзьям, которые связались со спасательными службами. Через три часа пассажиры лифта были спасены.

Как предполагается, лопнул по меньшей мере один из подъемных тросов. Произошло это рано утром в минувшую пятницу в знаменитом чикагском небоскребе, известном в свое время как Центр Джона Хэнкока.

Шесть человек, среди которых была беременная женщина, вышли из бара на 95 этаже и зашли в лифт, чтобы спуститься на первый этаж.

По словам одного из пассажиров лифта, 50-летнего Джейми Монтемайора, который ехал в лифте вместе с женой, сначала все было нормально: кабина спускалась как обычно. Но вскоре раздался треск, в кабину начала проникать пыль. Когда лифт понесся вниз, пассажиры начали кричать, плакать и молиться.

Лифт пролетел 84 этажа, прежде чем неожиданно застрять на 11-м. Пожарные, прибывшие на место происшествия, были вынуждены пробивать бетонную стену.

Ведется расследование происшествия. Как сообщается, причиной его является повреждение троса, но более точных выводов пока не сделано. Не совсем понятно, почему лифт остановился на 11 этаже, не долетев до земли.

Упавший лифт прошел проверку на безопасность в июле этого года.

 
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