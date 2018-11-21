Лукашенко испытывает Пашиняна. Выиграет только один

Почему на самом деле мелкая и, по сути, ритуальная проблема стала поводом острого столкновения Минска и Еревана, Александра Лукашенко и Никола Пашиняна?

Пашинян, лидер революции, вознесенный ею на вершину власти, отозвал с поста и привлек к уголовной ответственности генерального секретаря военно-политического союза ОДКБ, гражданина Армении, генерала Юрия Хачатурова. Его отзыв был в общем русле смены старых кадров, но у Пашиняна был и личный счет к генералу.

Именно Хачатуров в 2008 году командовал разгоном манифестации протеста после президентских выборов, такого ереванского Майдана или Плошчы, если пользоваться белорусской аналогией. Ереванскую Плошчу тогда разогнали, Пашиняна вскоре посадили.

Революционер отплатил охранителю. Отозвав представителя прежнего режима, Пашинян решил назначить нового, своего представителя, поскольку срок полномочий Хачатурова в должности генсека ОДКБ истекает через полтора года.

Но тут коса нашла на камень. Этому категорически воспротивились лидеры Беларуси Александр Лукашенко и Казахстана Нурсултан Назарбаев. По их мнению, раз Армения своего представителя отозвала, то пост переходит к следующей по алфавиту стране — к Беларуси.

Кто был прав с точки зрения правил? Никто. Этот вопрос просто не регулируется формальными, писанными правилами. Было время, когда пост генсека ОДКБ занимал россиянин Николай Бордюжа, потом решили назначать на этот пост представителей стран-участниц по алфавиту на 3 года. Однако эта новация никак не была отражена в уставе организации. Была личная договоренность лидеров, личное согласие.

В уставе не сказано, что пост строго закреплен на 3 года за страной, не сказано и то, что в случае отзыва страной генсека пост переходит к другой. Там сказано лишь: Генеральный секретарь назначается решением Совета сроком на три года по представлению СМИД из числа граждан государств-членов.

Все. Точка. То есть ничего. Никаких правил. Как договорятся. А как, если не договорятся?

Ясно, что налицо чисто политический конфликт. И понятна его подоплека. Думаю, что если бы предшественник Пашиняна Серж Саргсян по каким-то причинам отозвал Хачатурова и предложил назначить другого представителя Армении, то ему пошли бы навстречу. Не факт, что легко, но пошли бы. В конце концов генсек ОДКБ — не старший царь стран-участниц, не Верховный главнокомандующий их армий, он, по сути, технический чиновник.

Но с Пашиняном пошли на принцип. Мотива два. Первый — тот, что авторитарным лидерам стран ОДКБ революционеры не нравятся, как говорится, по жизни. Не то чтобы они были в ужасе от революционной перспективы их стран, даже не то что вообще отказываются «сообщаться в еде, питье и молитве» с крамольниками. Но не нравятся. При прочих равных.

А другой момент — тот, что Пашинян — лидер без году неделя, легитимность которого не вполне стабильна и даже обоснована, демократической процедурой в том числе. На момент возникновения конфликта он не был ни лично избран народом, ни его партия не одержала победы на выборах.

Но главное — это то, что он на высшем уровне политики новичок. Ну и произошло то, что происходит в сообществах, которые функционируют по жестким иерархическим правилам. Так старослужащие в армии «строят» новобранцев, так на зоне делают «прописку» новоприбывшим. Международная политика — мир не менее брутальный и агрессивный.

А у тебя, новичок, есть хребет, у тебя есть зубы? Добро пожаловать в клуб. Это всегда происходит так, особенно когда новичок — чужак. А революционер Пашинян — чужак в этом клубе.

Ну вот ему и устроили «прописку». Причем повод не имел значения по большому счету. Не был бы такой, был бы другой. Впрочем, пустячность повода была, возможно, и неслучайна. Ситуация в регионе непростая, большого и серьезного кризиса никто не хочет. Целью «дедов» Назарбаева и Лукашенко было не уничтожить «салагу», а устроить проверочку.

Не думаю, что за ней стоял Владимир Путин. Для него повод все же достаточно весом, чтобы рисковать. Случись что на Кавказе серьезное, так не белорусам и не казахам там ситуацию разруливать. К тому же все понимают, что ОДКБ — это, вообще говоря, не военный союз 6 стран, это 5 союзов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана с Россией.

У Путина есть и иные инструменты воздействия на Армению, кроме троллинга. А Лукашенко и Назарбаев могут себе позволить и троллинг.

Ну, а дальше понеслось. Сломать Пашиняна сразу не получилось. Лукашенко начал обострять. На встрече с послом Азербайджана он рассказал о дискуссиях на совете ОДКБ, намекнул на то, что власть Пашиняна не столь незыблема, как тому кажется.

Вообще говоря, существенное нарушение правил: в политических союзах не принято публично обсуждать «кухню» союза с представителями третьих стран. Ну не принято. Тем больнее был укол Пашиняну.

Тот ответил тоже весьма резко, сказав, что намерен серьезно поговорить не только с белорусским коллегой. Намек на то, что такие вольности — это ведь вызов не только Армении, но и остальным членам ОДКБ, России в том числе, и едва ли не в первую очередь.

В ответ прозвучала отповедь МИД Беларуси с поучениями насчет «уличной политики». Ну действия официального Минска в этом конфликте были вполне в духе именно уличной драки без правил.

И продолжались в том же стиле во время визита в Минск президента Азербайджана Ильхама Алиева. Отношения Беларуси с Азербайджаном, особенно в сфере военного сотрудничества, давно были камнем преткновения в отношениях Минска и Еревана, еще и при предшественнике Пашиняна. Пашинян сразу после победы революции высказал свое раздражение по этому поводу.

Тем болезненнее был удар со стороны Минска. И дело не только в самом визите врага Армении, но и в некоторых деталях. Например, в совместном заявлении Алиева и Лукашенко по Карабаху. Не то чтобы стороны высказались за возвращение Карабаха Азербайджану любой ценой, но дипломатично отметили, что конфликт должен быть решен на основе принципа территориальной целостности. А не, скажем, права народов на самоопределение. Понимающему достаточно.

В Минске Алиев также сообщил, что на подходе новый оружейный контракт с Беларусью (привет Николу Пашиняну). В принципе, наверное, хозяева могли бы попросить гостя эту «радостную» для армян весть, по крайней мере, в Минске не озвучивать. Но не попросили. А может быть, даже и попросили озвучить.

Иными словами, Минск совершенно сознательно обостряет конфликт, вынуждая Пашиняна показать, какие у него есть козыри. При этом понятно, что теперь он не сможет отступить, не потеряв лица.

Следующий саммит ОДКБ — 6 декабря, 9 декабря у Пашиняна решающие выборы. Если он до 6 декабря не сумеет победить в этом конфликте или хотя бы создать впечатление, что он победил, то это будет иметь для него весьма неприятные практические последствия. И на выборах 9 декабря он тогда недосчитается многих голосов, ну и потом это скажется на его международном весе.

Причем победа — это совсем не обязательно армянский представитель на посту генсека ОДКБ. Это доминирующая позиция, демонстрация своих упомянутых выше хребта и зубов.

Как — я не советчик армянскому лидеру. Но можно очертить, какие козыри у него на руках. Торговый оборот двух стран мизерный, взаимное прямое политическое влияние столь же ничтожно.

Поэтому маленький и весьма сомнительный козырь — это возможность убедить Путина, что именно Лукашенко разрушает ОДКБ, подрывает столь дорогую сердцу Путина идею союза. Неочевидно, что получится. Путин может вообще воспринимать ситуацию именно как «прописку» новичка, а не как покушение на «хрустальный сосуд» ОДКБ. А если получится, то Путин, наверное, может убедить Лукашенко не обижать армян. Но Армении это будет чего-то стоить.

Ну, а большой козырь, хотя играть с него рискованно, — это приостановление или прекращение членства Армении в ОДКБ. Не это действие само по себе, а угроза его совершить, демонстрация готовности его совершить.

Кстати, похожую карту успешно разыгрывал и теперешний соперник Пашиняна: в 2009 году, в разгар «молочной войны» с РФ, Лукашенко не поехал на саммит ОДКБ, в 2016 году, во время «газовой войны», демонстративно проигнорировал саммит ЕАЭС и отказался подписать Таможенный кодекс союза.

Беларусь не вышла ни из ОДКБ, ни из ЕАЭС ни в 2009, ни в 2016 году. Но угроза, которая порой сильнее исполнения, тогда сработала.

Лукашенко очевидно испытывает Пашиняна, решится ли тот на такой острый, рискованный ход. Ой, а что скажет армянский народ, который опасается, что без России останется беззащитным, а если Россия перекроет кислород? Это большой риск, если речь идет реально о выходе из ОДКБ. А разве речь об этом? Речь о готовности добиться своего любой ценой, о создании у партнеров впечатления, что цена и правда будет заплачена.

Тогда ее не придется платить. Лукашенко на самом деле совсем не заинтересован, чтобы Армения реально вышла из ОДКБ. И из общих соображений, и потому, что это станет ударом по российской стратегии на постсоветском пространстве. И спасибо Путин ему не скажет за такие последствия его ссоры с армянским лидером.

Такова общая канва. Но дьявол тут, по известной поговорке, прячется в деталях. Насколько правдоподобными должны быть угрозы, чтобы они подействовали, до какой грани дойдут партнеры, на какой риск неопределенности они готовы пойти — это не подскажет ни один эксперт. Это игроки должны чувствовать кончиками пальцев, «шкурой». На то они и политики.

Один игрок опытнее, другой — моложе, возможно, с большим драйвом, он большим рискует, потому что от этой партии зависит, какое место он займет за игорным столом.

И выиграет из них только один.

Впрочем, возможна и ничья. После отставки Хачатурова исполнять его обязанности стал его заместитель, россиянин Валерий Семериков. Уже многие эксперты не исключают, что сердце успокоится на том, что он и будет занимать этот пост еще полтора года, до истечения каденции Хачатурова.

Это в практическом плане. Который на самом деле ничтожен. А в смысле поединка воль, характеров — посмотрим. Послушаем, что скажут «дорогие союзники» Лукашенко и Пашинян друг другу и друг о друге 6 декабря.