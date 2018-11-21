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Общество
21.11.2018
Александра Квиткевич, FINANCE.TUT.BY
Сколько и чего минчане могут купить на среднюю зарплату

Занимательная математика: картошки 1600 кило, а колбасы — всего 61.

Средняя зарплата минчан уже давно перепрыгнула заветную тысячу рублей. По данным за сентябрь она была 1 319,5 рубля. А много ли можно купить за эти деньги? FINANCE.TUT.BY посмотрел, что почем на Комаровском рынке, и подсчитал, сколько и чего себе может позволить минчанин на среднюю зарплату по столице и посмотреть, как количество продуктов и размер получки будет изменяться от месяца к месяцу.

Ассортимент на Комаровке с лета очень сильно изменился. На смену персикам, абрикосам, чернике, клубнике и обилию зелени пришли тыквы, репа, хурма, бананы и другие сезонные фрукты с овощами. Цены тоже поменялись в большую сторону. К примеру, еще в начале сентября килограмм картошки можно было купить за 30 копеек. Теперь цены начинаются от 50 за мелкую.

Самые дешевые помидоры прибавили в цене почти рубль — были по 79 копеек, теперь 1,65 рубля. Средняя же цена на помидоры 3−4 рубля. Стоимость огурцов поднялась с 59 копеек до 3,29 рубля. Минимальная цена на перцы 2,79 рубля, а была 1,49. Прежней цена осталась на морковь и свеклу, килограмм стоит 1 рубль.

Изменились цены и на фрукты. Яблоки подорожали в 3 раза. В сентябре килограмм без труда можно было купить за 50 копеек. Теперь они стоят от 1,5 рубля. Груши с 1,3 рубля поднялись в цене до 3,5. Еще можно купить сливы по 2,5 рубля.

Из новинок на рынке появилась репка и редька по 2,5 рубля за кило, хурма — цены начинаются от 1,6 рубля и гранаты по 5 рублей.

Посмотрели мы цены и на мясных рядах. Там практически без изменений. Свинину лопаточную часть продают по 8,5 рубля, сало по 6 рублей, шея по 13, филей по 12, грудинка по 8,5 — 9 рублей.

— Чаще всего люди сейчас берут мясную грудинку. Цена стоит 9 рублей за килограмм, но по такой покупать не хотят, торгуются. Отдаем за 8,5, а то и за 8 рублей, — поделилась наблюдениями одна из продавцов свинины.

Цены на говядину также за последние два месяца не изменились. Килограмм говяжьей лопатки стоит 13−14 рублей, шея — 12, грудинка — 8,5.

Курица и полуфабрикаты из нее немного подорожали. Бедро стоило 4,61 рубля, теперь 4,99. Грудка была по 5,09, теперь по 5,29. Крыло продавали за 3,39, теперь оно стоит 3,59.

Мы решили посчитать, сколько и чего купить в среднем могут себе позволить минчане. Для подсчетов мы взяли номинальную начисленную среднюю заработную плату минских работников, то есть «грязную». В сентябре она составляла 1319, 5 рубля. Вычли из нее 13% подоходного налога и 1% отчислений в ФСЗН. «Чистыми» получилось 1134, 77 рубля. Исходя из этой суммы мы и делали расчеты.

Цены на продукты для сравнения мы взяли актуальные на 18 ноября и средние по Комаровскому рынку, потому что примерно такие же они и во многих столичных магазинах.

Получилось, что больше всего минчане могут купить картошки — аж 1 621 килограмм. Чуть меньше получилось капусты — 1275 кило. Если среднюю зарплату без подоходного и взноса в ФСЗН перевести в куриные бедрышки, то их минчане в среднем могут съесть в месяц 227 килограмм. Свиной грудинки — 133 килограмма. Меньше всего они могут купить сырокопченой колбасы — всего 61 килограмм.

 
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