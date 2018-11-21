Почему властям выгодно объявить неработающих тунеядцами

Где найти деньги на повышение пособия безработным.

Российским безработным в два раза повышают пособия — в следующем году они будут получать от государства в месяц от 1,5 до 8 тысяч (48 − 256 белорусских рублей). Безработных в Беларуси тем временем государство поддерживает на сумму от 24 до 49 рублей.

О том, что систему поддержки безработных в стране пора бы пересмотреть, несколько лет говорят и эксперты, и представители министерств. Но дальше слов дело так и не ушло. Уровень фактической безработицы тем временем равен 4,7%, а зарегистрированной всего лишь 0,3%. Разница в данных существенная, в том числе и потому, что люди не сильно полагаются на помощь центров занятости и пособие, за которое можно купить разве что проездной на общественный транспорт или обеспечить себя на месяц хлебом.

Среднее пособие по безработице выросло на 28 копеек. Что теперь можно купить на эти выплаты

— Пособие по безработице необходимо поднять хотя бы до уровня прожиточного минимума, чтобы снизить риски бедности и ее последствий, — убеждена научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

Сделать это, по ее мнению, вполне реально. Но что мешает?

Есть опасения, что более высокие пособия демотивируют людей искать работу, отмечает Акулова. По опыту западных государств пособия на уровне 70-90% от предыдущей зарплаты действительно могут стимулировать людей сидеть дома без работы. Но есть система санкций и стимулов, которая не позволяет долго оставаться в числе безработных.

Продолжение статьи читайте здесь