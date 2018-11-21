Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Почему властям выгодно объявить неработающих тунеядцами
«Cын нанес мне 6 ударов ножом в спину. За что?» В Минске за покушение на отца задержан школьник
«Как в Руанде, но там хоть тепло и бананы». Разговорчики в сети о повышении минималки
Сюр дня. БЕЛТА назвала 8888 дней президентства Лукашенко «праздником бесконечности»
В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой
Сын генерала, чуть не убитый при побеге из Северной Кореи, дал первое интервью
В шести районах Беларуси жители не могут купить на свои зарплаты минимальный набор товаров и услуг
Цитата дня: «Выживали как могли, а голова светлая»
Беларусь простилась с тренером Владимиром Журавлем
Налог для тунеядцев: российским безработным придется раскошелиться
Чичваркин: «Как же легко будет в России делать реформы»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко отправил встречать Алиева восточную красавицу
«Лукашенко не воспринимает Пашиняна, как ровню себе». Что будет дальше?
Профессор МГИМО про акцизы на колбасу: «Абсолютное скотство»
Дмитриев: «Заговор против милиции и правда существует»
Почему «Борисовдрев» превратится «в долгосрочный висяк на шее у налогоплательщиков»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Венедиктов: Путин может вернуть Японии острова из-за Крыма
Лукашенко о выборах говорит: как экзамен превратился в вакханалию
Романчук: Кого и как наказывать за омертвление $ 5 миллиардов за последние четыре года
«Это беззаконие». Шуневичу и властям Минска предлагают убрать скульптуру городового
Эксперт: «Мы живем в ситуации, когда между Беларусью и РФ строится граница, которой не было 20 лет»
Крепкого хозяйственника во главе холдинга Лукашенко сменил молодым экономистом. Кто она такая?
«У обитателей Дроздов всегда было плохо с математикой и чувством реальности»
Что можно было купить в Беларуси на среднюю пенсию пять лет назад и сейчас
«Мне два кілаграмы «ветэрана», калі ласка»
В декабре у белорусов будут две рабочих субботы и два выходных понедельника
Две стороны одного социально ориентированного государства
Почему белорусские гастарбайтеры меняют Россию на Польшу, хотя «московские господа платят больше панов»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Чтобы не вычислили. Коттеджи в Дроздах рекламируют почти без фотографий
Огромный бел-красно-белый флаг на матче с Сан-Марино
Фотарэпартаж з Горак — самага студэнцкага горада Беларусі
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Солигорские монтажники и горняки напомнили властям о морали
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
21.11.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Почему властям выгодно объявить неработающих тунеядцами

Где найти деньги на повышение пособия безработным.

Российским безработным в два раза повышают пособия — в следующем году они будут получать от государства в месяц от 1,5 до 8 тысяч (48 − 256 белорусских рублей). Безработных в Беларуси тем временем государство поддерживает на сумму от 24 до 49 рублей.

О том, что систему поддержки безработных в стране пора бы пересмотреть, несколько лет говорят и эксперты, и представители министерств. Но дальше слов дело так и не ушло. Уровень фактической безработицы тем временем равен 4,7%, а зарегистрированной всего лишь 0,3%. Разница в данных существенная, в том числе и потому, что люди не сильно полагаются на помощь центров занятости и пособие, за которое можно купить разве что проездной на общественный транспорт или обеспечить себя на месяц хлебом.

Среднее пособие по безработице выросло на 28 копеек. Что теперь можно купить на эти выплаты

— Пособие по безработице необходимо поднять хотя бы до уровня прожиточного минимума, чтобы снизить риски бедности и ее последствий, — убеждена научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

Сделать это, по ее мнению, вполне реально. Но что мешает?

Есть опасения, что более высокие пособия демотивируют людей искать работу, отмечает Акулова. По опыту западных государств пособия на уровне 70-90% от предыдущей зарплаты действительно могут стимулировать людей сидеть дома без работы. Но есть система санкций и стимулов, которая не позволяет долго оставаться в числе безработных.

Продолжение статьи читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY