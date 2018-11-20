«Как в Руанде, но там хоть тепло и бананы». Разговорчики в Сети о повышении минималки

В будущем году в Беларуси хотят поднять минимальную заработную плату до 330 рублей — 95% минимального потребительского бюджета семьи из 4 человек.

Как сообщает ФПБ со ссылкой на министра труда и соцзащиты Ирину Костевич, это предусмотрено проектом постановления правительства. Сейчас минимальная заработная плата составляет 305 рублей.

Пользователи форумов удивились: «Вот это анекдот! По 1 $ в день на человека! Чорна-чорный юмор».

«Примерно как в Руанде. Но чуть хуже, там хоть бананами с пальмы перебиться можно, если что. А у нас щавель жрать до получки», — прокомментировал участник дискуссии на talks.by.

«В Руанде бананы, тепло, а у нас щавель (летом) и мороз зимой, сапоги нужны и куртки )) Так что там это вам не тут», — пошутил один из пользователей.

Бананы и авокадо на рынке в Кигали. Фото Antoshananarivo/commons.wikimedia.org

В комментариях люди приводят в пример нянечек в детских садах, которые работают в регионах за зарплату ниже минимальной и получают на руки 270 рублей при полном рабочем дне.

«В регионах зарплата 300-400 рублей скорее норма, а не исключение, — пишут люди. — Но это еще неплохо, так как те, кто выходят на пенсию последние несколько лет, — кругом 220-240 рублей! Вот и живи как хочешь».

Один из пользователей сослался на Конституцию, согласно которой государство гарантирует работающим зарплату, обеспечивающую работникам и членам их семей свободное и достойное существование.

«Правда, что это такое — нигде не написано, но уж никак не меньше минимального потребительского бюджета. Таким образом, минимальная зарплата должна быть рублей 800, не меньше. Но на Конституцию наши правители давно не обращают внимания», — отметил форумчанин.