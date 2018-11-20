В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

Согласно данным сайта Downdetector, на проблемы с соцсетями жалуются пользователи из Европы, Северной и Южной Америки.

У кого-то недоступна лента подписок, у других долго грузятся публикации. Некоторые жалуются на невозможность обмена сообщениями.

Пик жалоб зафиксирован между 15:00 и 16:00, сообщает Сноб. Тогда о работе Facebook пользователи оставили более четырех тысяч отзывов, об Insatgram — более трех тысяч.