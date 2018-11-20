Ганапольский: «Что с путинской Россией? Она еще не утонула. Но тонет»

Безусловно, трудно залезть в голову Путина и понять, чего он хочет, хотя какие-то желания понятны.

К примеру, ему хотелось бы, чтобы Навальный растворился как растворимый кофе — мгновенно и без осадка. Хотелось бы, чтобы Порошенко также растворился и президентом Украины стала Тимошенко; хотелось бы, чтобы Трамп был «свой».

Хотелось бы, чтобы цена за баррель нефти была пятьсот долларов, а может тыщу. Хотелось бы, чтобы народ ничего не просил, не требовал; чтобы как-то тихо было вокруг.

Думаю, что это вполне понятные желания.

Но все равно, это догадки, а вот что можно угадать точно — это то, чего Путин не хочет.

К примеру, ему бы совершенно не хотелось, чтобы депутат Думы Хинштейн подавал в суд на Жириновского, потому что мышки-депутаты должны просто тихо сидеть и голосовать за что скажет царь.

Вряд ли ему хотелось, чтобы глава Карелии, на просьбу матери двоих детей открыть детский садик, отвечал: «Бесполезно. Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают». Ведь губернатор, назначенный царём, должен заткнуть пасть и тупо исполнять царские приказы.

Путину вряд ли бы хотелось, чтобы исчадие ада Навальный отсудил моральный ущерб у орловской колонии в 50 тысяч. Как вообще Навальный может что-то отсудить?! Он должен сидеть! Но эти 50 тысяч ему присудил не Европейский суд, а российский, свой!

Как может быть такое?!

Ему не хотелось бы, чтобы Государственная лизинговая компания потребовала 500 миллионов от производителя самолётов SSJ 100 за срыв поставок лайнеров.

Ему явно не хотелось, что бы стала публичной попытка пожилых пенсионеров с Камчатки покончить жизнь самоубийством из-за мизерной пенсии и одиночества.

Но, главное, чего бы не хотелось Путину, это чтобы бойцы Российских ЧВК! обратились в международный уголовный суд — против организаторов частных военных компаний. Вдуматься только — это обращение поддержали 357 делегатов из 52 регионов России. Они требуют возбудить расследование против преступлений ЧВК. Они называют страны, где воюют и воевали: Донбасс, Сирия, Ливия, Центрально африканская Республика, Габон, Северный и Южный Судан, Йемен.

Кстати, вы знали весь этот список?

Бойцы ЧВК указывают, что воюют как добровольцы без элементарных прав и обязательств со стороны своей страны — России.

Что происходит?! С каких это пор наёмные российские убийцы подают в международный суд на заказчиков этих убийств. Кто дал им право делать тайное — явным и, фактически, прямо признавать, что Россия нарушает Конституцию, запрещающую наёмничество.

Видимо Путин «достал» даже наёмных убийц.

Каков же вывод.

Посмотрите на все новости, которые я описал — это новости не за месяц, или за неделю, — это новости одного дня.

Главное, чего бы не хотелось Путину, это чтобы его страна шла в разнос, а она разваливается. До развала территории страны пока дело не дошло, но разваливается всё — институты, призванные защищать людей, надежды на будущее и вера в самого Путина.

Однако, идёт еще более страшный процесс: суды оправдывают врагов Путина, военные предательски подают иски в зарубежные трибуналы, а подчинённые, которые должны молчать, позорят себя, власть и самого президента.

Что-то произошло с людьми — все открывают рот начинают говорить, что думают.

Что с путинской Россией? Она еще не утонула. Но тонет.