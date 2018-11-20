Фейсбук, который я любила и потеряла

Как спасти для себя социальные сети - лонгрид и пошаговая инструкция.

Я очень любила Фейсбук (и вести, и читать), потом стало дико раздражать. Хотела удалиться, но жалко, честно - не могу смириться, что это конец. Мне тут нравилось! Тут были вы! Тут была наша искренность и свобода - RIP.

В Фейсбуке, который я любила, всё было по-другому:

- я видела посты друзей,

- друзья видели мои посты,

- я видела новости интересных мне компаний,

- по комментариям можно было делать выводы о спектре мнений по теме,

- если ты делал что-то, Фейсбук помогал тебе найти аудиторию / единомышленников / поддержку, и если ты создавал интересный продукт, продвигать его было легко,

- публика была благоразумней, было ощущение «своего круга»,

- было много юмора и так же много разговоров о действительно важном - тут было легко и комфортно быть искренним и смелым, как будто ты среди людей - повторюсь теперь без кавычек - своего круга.

Это было классно!

Потом всё изменилось. Начиналось довольно невинно, незаметно, то тут подкрутили, то тут - сначала стало просто не очень удобно. Я, например, не подписывалась следить за всеми действиями своих друзей на платформе. Кого и как они комментируют, лайкают, на какие события идут - считаю, это их личное дело; я вообще не хочу знать об этом до тех пор, пока они сами не выберут поделиться этим со мной (и не расскажут почему).

Но Фейсбук меня информирует, и я не могу выбрать читать только новости, написанные кем-то, но не видеть других его действий. Меня начали раздражать люди, к которым я вообще-то хорошо относилась в настоящей жизни - просто потому, что ну невозможно столько лайкать, сколько они, да еще и такого ненужного мне.

Так же я не хочу, чтобы моим друзьям сообщалось ежесекундно, на какие события я собираюсь, кому я сказала что он дурак, а кому что молодец. Это им совершенно неинтересно, а если я думаю, что кто-то дурак и это интересно моим друзьям, так я сама их (будьте уверены) позову.

В моей ленте стали появляться посты людей, которых я не выбирала читать, и комментарии к новостям, которые я сама не стала бы комментировать (и предпочла бы не знать). Это, как и всё другое, сделанное против моей воли, мне неприятно.

Мне неприятно количество и качество шума: рекламы, навязчивых рекомендаций. Мне неприятны алгоритмы.

Мне неприятно, что я даже не гуглила желтый пылесос, а просто о нем разговаривала в очереди к банкомату, и вот уже вижу его в ленте (муж бросил меня из-за паранойи, а нет - он ходил за почтой).

Мне неприятно, что правила созданы против меня, а не за; и мне неприятно даже (долго ли умеючи) обходить эти правила, как было бы неприятно подделывать документы на ипотеку (все подделывают, это тоже общественный противосистемный договор).

Мне неприятно, что я должна убрать ссылку из поста (а то снизят охват).

Дальше в бездну за стулом летит всё подряд:

- нельзя писать по фоточке (снизят охват),

- нельзя часто шерить один и тот же источник, даже если ты с ним часто согласен (снизят охват),

- нельзя часто давать ссылку на один и тот же сайт, даже если это твой сайт (снизят охват),

- нельзя публиковать пост с таким же текстом как предыдущий (даже если прежний ты удалил - сам понимаешь, снизят охват).

А у брендов все еще хуже, если кто не в курсе, подумайте только:

- как им не давать ссылки? как им не давать ссылки на один и тот же сайт?

- не используешь коммерческое продвижение - снизят охват,

- используешь, но не часто - снизят охват,

- сделал банер (много текста) - снизят охват,

- покупал рекламу и перестал - снизят охват,

- хочешь продвинуть шер? нельзя,

- и так далее, тотал контроль.

У брендов дела ещё хуже - мы с вами хотя бы ничего не продаем (я иногда собираю на благотворительность, гоню всех в театр или рекламирую книгу, но от этого не зависит моя жизнь, в отличии от брендов, для которых продажи - всё, или от благотворительных фондов, у которых реально от охвата может зависеть чья-то жизнь).

Так вот, как старый сммщик скажу, что для брендов всё слетело под откос сильно раньше - естественные охваты жёстко занижались, коммерческие жёстко завышались, инструменты продвижения агрессивно навязывались, любая робкая попытка коммерческого продвижения давала бренду молниеносный результат, чтобы маркетологи увидели в отчетах и ослепли: вкладывать в продвижение в Фейсбуке просто необходимо (Фейсбук давал бешеные охваты за деньги, несопоставимые с бюджетами на наружку, телек или мероприятия). Потом система стала жадно жрать рекламные бюджеты и просить больше.

В результате бренды, не покупающие трафик, не вкладывающиеся в рекламу, просели и сидят на унизительно низких охватах даже при качественном контенте. Сммщики разлетаются как горячие пирожки, с такой же скоростью их увольняют («и этот не может писать интересно / не разбирается / не знает как настроить таргетинг»), маркетологи ломают головы, а дело не в контенте.

Дело не в контенте! Что, плохой контент у Арзамаса? Иди ты! 100 лайков при 113 тысячах подписчиков? Неинтересные тексты у Медузы? 50 лайков при 297 тысячах? А у кого тогда интересные? Дождь что ли не умеет новости анонсировать? 30 лайков на миллион фолловеров? Нет! Это Фейсбук о***л зачеркнуто сломался. Это бесплатно и всегда будет бесплатно, писал Марк Цукерберг. Рили??? Это не бесплатно, чувак!

Я уже не говорю об аудитории. Если раньше мы знали, что у нас в Фейсбуке своя атмосфера, у них в разных других местах (на лавочках и в актовых залах своя, Вконтакте и Одноклассниках своя) то теперь все тут - кто-то пришел сам (сумка или пальма на юзерпике, и пишет каждому другому как конкретно ему избавить мир от себя), кого-то за деньги привели (каждые выборы или около того целая армия ботов пишет нужные комментарии), тысячи фейков и анонимов, и столько же просто очень непохожих на меня, не близких мне ни в чем, совершенно чужих и довольно агрессивных идиотов, использующих свое конституционное право на свободу слова и голосовать за Путина.

Но пока человечество не изобрело другого способа так быстро и массово общаться (не изобрело) / собираться (на митинги же собирались, значит, и на выставку можем) / сообщать большой группе людей важное (Телеграм?) / делиться (Твиттер?) / меняться опытом. Думаю, выйти на площадь и облить себя краской / поджечь флаг или паспорт / крикнуть - тоже хороший вариант, в сегодняшней ситуации часто более эффективный, чем соцсети (и дешевле, и красиво).

Последний год алгоритмы придавили рядового пользователя социальных сетей Райана так, что их использование утрачивает всякий, а не только здравый смысл. Я хочу спасти социальные сети для себя как утопающего, потому что ну кто еще для меня мои социальные сети спасет.

Вася Сонькин кстати раздражался давно и правильно, когда только начались неуправляемые пользователем решения (не помню точно предмета - что-то безобидное было, первый звоночек).

Что стало со старым добрым (молодым и злым) Фейсбуком? Лента это сегодня что? То, что кто-то другой для меня собрал?

Друзей не вижу, друзья не видят меня, на что подписывалась не показывают, — зато завалило тонной рекомендаций со всех сторон, тут нажми, здесь подпишись и выиграй, тут посоветуй Никите новых друзей (будто Никите мало лишних действий от старых). Но раз уж мы все собрались - я имею в виду, раз мы всё равно здесь, то нужно сделать некоторые вещи.

Я прочитала у Айгуль (никого не тегаю - это снизит охват) про гигиену в социальных сетях (ссылку не вешаю - снизит), не могу скопипастить текст (сами понимаете), просто перескажу своими словами то, что я решила с этим сделать.

Разведите социальные сети по назначению. Важно: не вашу аудиторию, а свои подписки - то, на что подписаны вы.

Что это значит? Например, у меня есть (и надеюсь, у вас тоже):

- друзья (настоящие живые люди, которых я знаю и обнимаю при всяком случае в жизни),

- интересы (просто интересы, например, архитектура, феминизм, бережное потребление, кулинария),

- практически применимые источники информации (куда пойти в вашем городе, что делать, что происходит вокруг, курсы, лекции, афиша любимого музея),

- источники вдохновения (аккаунты художников, иллюстраторов, людей с общими интересами - чаще всего, не знакомых вам лично - см блок интересы) так вот, и я их всех РАЗДЕЛИЛА.

Не скидывайте в кучу всё повсюду (не надо подписываться на Вондерзин везде) - это не обеспечит вам гарантии, что вы не пропустите новость, даже наоборот.

Например, в Инстаграме больше всего живых моих друзей - их я там и оставила (получилось 222 человека). Я отписалась там от Вондерзина, Теперь так и Других дел, от иллюстраторов, от феминисток, от подписок вежливости (при всем уважении), от людей, которых я не узнаю и от тех, чьи новости мне необязательно видеть каждый день (мужья подруг и дети подруг в том числе).

Вондерзин и Такие дела добавила в Телеграме - так как это для меня важно, там я точно не пропущу. Курс Теперь так я читаю в почте, их рассылка великолепна и она удобнее всего. Такое решение нужно по каждой подписке. Потратьте на это час и вы сэкономите себе несколько лет бессмысленного скролла в жизни. Поверьте. Вы удивитесь!

Я завела отдельный закрытый аккаунт в Инстаграм только для интересов из серии Вдохновение. Подписалась там на Таню Бродач, на художников, на музеи в мире, на феминисток, на фотографов, снимающих потрясающую архитектуру. Почему я выделила их в отдельный аккаунт Инстаграм и забрала из Фейсбука в том числе? Меня интересует, допустим, один художник или музей.

И еще, меня интересует Вовка, мой друг из Петербурга. Музей и Вовка постят фотку. У Музея миллион подписчиков, они тут же лайкают как Бэнкси выпустил новую работу через шредер. У Вовки полторы тысячи подписчиков, его фотку в очках у желтой стены под лучами солнца лайкают триста человек. Инстаграм решает, что Бэнкси будет мне интереснее Вовки, и показывает мне Бэнкси.

Спасибо, конечно, Инстаграм, что стараешься сделать мою ленту интереснее, но на этом всё, хватит. Я отписалась от музея, вывела его в закрытый аккаунт по интересам (после ревизии вышло, кстати, не так много - всего 30 аккаунтов). Теперь мне сильно приятнее видеть ленту, полностью состоящую из постов моих друзей, ровно как и отдельную ленту для интересов (из серии Вдохновение) - кул.

Определите, какие каналы удобнее для чего. Например, я живу в Татарстане и у нас тут дико активный Вконтакте. Я перевела всю региональную активность туда. Там я нашла и зафоловила все региональные проекты: газеты Инде, Энтер, театр Угол, художественную галерею, центр современного искусства Смена, чтобы ходить на лекции, рынок, кофейню и казанский центр Экологично, чтобы знать, когжа и куда едет передвижной пункт раздельного сбора мусора.

Я также не обломалась пройтись по списку из 350 друзей Вконтакте и отписаться от новостей тех, с кем у меня мало общего / новости которых мне не очень важны / интересы которых не представляют для меня ежедневного интереса - я оставила их друзьями (всех, кого узнала по фото и имени, но отписалась от тех, чьи новости не хочу читать каждый день - если будет интересно, как там Валентина, я зайду и посмотрю). Я также отписалась от новостей в Вк тех друзей, кого читаю регулярно в Инстаграм - контент дублируется.

Я удалила Твиттер.

Я удалила Одноклассники.

Все остальные соцсети, кроме Пинтереста (удобно искать картинки), я тоже удалила.

Самое сложное провернуть такую же штуку с Фейсбуком - просто дольше. Но необязательно делать всё в один присест. Если озадачиться планомерно освободить свою жизнь от лишнего (только от лишнего!) шума, то руки сами станут (вот они) отписываться от каждого сомнительного / больше неинтересного / ненужного источника, не подходящего канала.

Фейсбук, например, я хочу сделать местом, где я читаю новости моих друзей из Москвы, Петербурга, и из разных стран - без подписок вежливости, без подписок вдохновения, без подписок на страницы (бренды, организации, места).

Всем привет!