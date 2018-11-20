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20.11.2018
Сын генерала, чуть не убитый при побеге из Северной Кореи, дал первое интервью

Побег солдата через границу из КНДР в Южную Корею был снят камерами слежения.

В материале японской газеты Sankei Shimbun его имя приводится как О Чон Сон, 25 лет (хотя сообщается, что в Южной Корее он поменял имя и использует другую дату рождения). Газета не публикует его лицо, но замечает, что личность военнослужащего подтверждена представителями японских секретных служб, пишет Радио Свобода.

О побеге О в ноябре 2017 года рассказывали все мировые издания: камеры на южнокорейской стороне демилитаризованной зоны на границе с КНДР засняли, как военный джип приближается к разграничительной линии и попадает в канаву, человек выскакивает из машины и бежит, преследуемый пограничниками, которые открывают огонь. Раненый, он лежит в укрытии на южнокорейской стороне, а затем под покровом темноты к нему подбираются солдаты Южной Кореи и оттаскивают его дальше.

Из интервью следует, что О Чон Сон – сын генерала, принадлежавший, по его словам, «высшему классу» северокорейского общества. При этом, говорит О, он не являлся преданным сторонником лидера страны Ким Чен Ыну.

– На Севере люди, особенно молодое поколение, равнодушны к политике, лидерам, у них нет чувства верности. Вероятно, 80 процентов моего поколения индифферентны.

Несмотря на принадлежность к «высшему классу», он описывал экономические проблемы в стране, массовую нищету.

О Чон Сон опроверг появившиеся в южнокорейской прессе сообщения, что в КНДР его разыскивали за убийство. Он так описал обстоятельства побега: у него возникли некие сложности в отношениях с друзьями, он напился и на обратном пути в часть не остановился на блокпосту, после чего, опасаясь наказания, решил бежать: «Я боялся, что меня могут казнить, если я вернусь, так что я пересек границу».

Он добавляет, что не сожалеет о побеге.

О был тяжело ранен, как сообщает CNN, он потерял огромное количество крови, его с трудом успели доставить в больницу, где он перенес операцию. О был выписан из больницы только в феврале и все еще продолжает лечение.

При этом О Чон Сон говорит, что стрелявшие в него пограничники были его товарищами, и он понимает, почему они открыли по нему огонь: «Если бы они этого не сделали, их бы сурово наказали. Если бы я был на их месте, я бы сделал то же самое».

 
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