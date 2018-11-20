Беларусь простилась с тренером Владимиром Журавелем

В Минске прошла панихида по бывшему футболисту сборной Беларуси, который умер в возрасте 47 лет после тяжелой болезни.

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Ныне футболисты БАТЭ Слободан Симович, Денис Поляков и Игорь Стасевич. С Симовичем и Стасевичем Журавель работал в минском «Динамо», с Поляковым — в «Шахтере»

Пресс-секретарь брестского «Динамо» и Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова