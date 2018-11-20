Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Сын генерала, чуть не убитый при побеге из Северной Кореи, дал первое интервью
В шести районах Беларуси жители не могут купить на свои зарплаты минимальный набор товаров и услуг
Беларусь простилась с тренером Владимиром Журавелем
Налог для тунеядцев: российским безработным придется раскошелиться
Психологи выяснили, откуда берется счастье
Кому нужен многострадальный «Борисовдрев», для которого ищут инвестора?
Чалый объяснил, чем власть будет заниматься полтора года до выборов
Профессор МГИМО про акцизы на колбасу: «Абсолютное скотство»
Карбалевiч: Чаму Беларусь сябруе з Азэрбайджанам і канфліктуе з Армэніяй
Белорусам стали приходить «письма счастья»: возможных «тунеядцев» просят подтвердить занятость
Учащиеся минского колледжа обнаружили видеокамеры в туалете
Мясникович польстил Лукашенко
Несмотря на недовольство Армении, Беларусь вновь поставит в Азербайджан военную технику
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему в Бресте не могут найти водителя на зарплату в полторы тысячи
Лукашенко подтвердил самые пессимистичные прогнозы по БелАЭС
Как улыбались в Минске Лукашенко и Алиев. Найди отличия
Дракохруст: «Истинная причина безумной ситуации, которая царит на белорусско-российской границе»
Заико: «Александр Григорьевич успешно охалявил всех белорусов»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Романчук: Кого и как наказывать за омертвление $ 5 миллиардов за последние четыре года
«Это беззаконие». Шуневичу и властям Минска предлагают убрать скульптуру городового
Эксперт: «Мы живем в ситуации, когда между Беларусью и РФ строится граница, которой не было 20 лет»
Крепкого хозяйственника во главе холдинга Лукашенко сменил молодым экономистом. Кто она такая?
«У обитателей Дроздов всегда было плохо с математикой и чувством реальности»
Что можно было купить в Беларуси на среднюю пенсию пять лет назад и сейчас
«Мне два кілаграмы «ветэрана», калі ласка»
Латынина: «Тоталитарные режимы прошлого не являются идеалом для Путина»
В декабре у белорусов будут две рабочих субботы и два выходных понедельника
«От презрения до иронии». Реакции на визит Путина в Париж
Две стороны одного социально ориентированного государства
Почему белорусские гастарбайтеры меняют Россию на Польшу, хотя «московские господа платят больше панов»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Огромный бел-красно-белый флаг на матче с Сан-Марино
Фотарэпартаж з Горак — самага студэнцкага горада Беларусі
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Солигорские монтажники и горняки напомнили властям о морали
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
20.11.2018
Налог для тунеядцев: российским безработным придется раскошелиться

Их предложили штрафовать за неуплату взносов.

В Госдуме предложили заставить неработающих граждан самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, в том числе и Пенсионный фонд. К нарушителям могут применяться штрафные санкции.

Власти заверяют, что инициатива направлена в первую очередь на теневой сектор, а именно на самозанятых. Но пока это выглядит скорее как попытка государства отказаться от своих социальных обязательств, пишет Газета.ru.

Не прошло и дня после новостей о повышении почти в два раза пособия по безработице, как в «Единой России» уже захотели вернуть деньги обратно.

Депутат Сергей Вострецов предложил заставить трудоспособных неработающих граждан самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды. Речь идет о взносах в Пенсионный фонд, а также фонды обязательного медицинского и социального страхования. Если человек не будет этого делать, то к нему могут быть применены штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов.

«Такое предложение содержится в законопроекте «О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков», — сообщает «Российская газета».

Ежегодно эта инициатива может принести в бюджеты фондов более 734 миллиардов рублей, считает депутат.

По информации издания, такая обязанность не будет распространятся на получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также на лиц, находящихся на иждивении.

Впрочем, некоторые депутаты считают, что эта инициатива есть не что иное, как очередная попытка государства отказаться от своих социальных обязательств.

О новой белорусской базе тунеядцев: «Это неадекватное вмешательство в личную жизнь»

«Вопрос можно было бы рассмотреть, но при соблюдении двух условий. Во-первых, государство должно сделать все для того, чтобы неработающие граждане стали работающими. Пока мы не видим серьезной работы по созданию рабочих мест. Например, соответствующие цели в рамках предыдущих майских указов не достигнуты.

Второе условие — прежде чем искать деньги у беднейших слоев населения (а большинство неработающих все же очень бедные люди), нужно их поискать у богатейших.

Как минимум необходимо ввести прогрессивную ставку НДФЛ, убрать регрессивную ставку взносов в ПФР. Тогда люди увидят справедливость в действиях государства», — сказал «Газете.Ru» член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов.

По словам Вострецова, сегодня около 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы, и многие из них являются самозанятыми, то есть работают на себя.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.5 (оценок:6)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY