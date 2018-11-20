Налог для тунеядцев: российским безработным придется раскошелиться

Их предложили штрафовать за неуплату взносов.

В Госдуме предложили заставить неработающих граждан самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, в том числе и Пенсионный фонд. К нарушителям могут применяться штрафные санкции.

Власти заверяют, что инициатива направлена в первую очередь на теневой сектор, а именно на самозанятых. Но пока это выглядит скорее как попытка государства отказаться от своих социальных обязательств, пишет Газета.ru.

Не прошло и дня после новостей о повышении почти в два раза пособия по безработице, как в «Единой России» уже захотели вернуть деньги обратно.

Депутат Сергей Вострецов предложил заставить трудоспособных неработающих граждан самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды. Речь идет о взносах в Пенсионный фонд, а также фонды обязательного медицинского и социального страхования. Если человек не будет этого делать, то к нему могут быть применены штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов.

«Такое предложение содержится в законопроекте «О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков», — сообщает «Российская газета».

Ежегодно эта инициатива может принести в бюджеты фондов более 734 миллиардов рублей, считает депутат.

По информации издания, такая обязанность не будет распространятся на получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также на лиц, находящихся на иждивении.

Впрочем, некоторые депутаты считают, что эта инициатива есть не что иное, как очередная попытка государства отказаться от своих социальных обязательств.

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«Вопрос можно было бы рассмотреть, но при соблюдении двух условий. Во-первых, государство должно сделать все для того, чтобы неработающие граждане стали работающими. Пока мы не видим серьезной работы по созданию рабочих мест. Например, соответствующие цели в рамках предыдущих майских указов не достигнуты.

Второе условие — прежде чем искать деньги у беднейших слоев населения (а большинство неработающих все же очень бедные люди), нужно их поискать у богатейших.

Как минимум необходимо ввести прогрессивную ставку НДФЛ, убрать регрессивную ставку взносов в ПФР. Тогда люди увидят справедливость в действиях государства», — сказал «Газете.Ru» член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов.

По словам Вострецова, сегодня около 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы, и многие из них являются самозанятыми, то есть работают на себя.