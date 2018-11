Психологи выяснили, откуда берется счастье

И кто виноват в наших несчастьях.

Распространенное мнение о том, что источник счастья находится внутри самого человека и не надо его искать где-то еще, проверили психологи, опросив порядка 600 респондентов.

Результаты их исследования опубликованы в статье: Why do I feel this way? Attributional assessment of happiness and unhappiness.

В своей работе психологи опирались на теорию каузальной атрибуции Бернарда Вайнера. Она позволяет определить, к каким причинам человек приписывает свои успехи и неудачи.

Авторы исследования провели три опроса на разных группах людей. В основном это были студенты в возрасте 18-22 лет, преимущественно женщины. Опросы проходили посредством онлайн-анкетирования.

Первой группе, состоящей из 281 респондента, нужно было вспомнить и описать моменты своей жизни, когда они испытывали чувство счастья или несчастья. Их ответы показали, что счастливые моменты они объясняют внутренним локусом контроля, стабильными во времени факторами и ситуациями, которые в целом были во власти самих респондентов. Несчастные же моменты, наоборот, участники исследования объясняли воздействием внешних обстоятельств, не поддающихся их личному контролю.

От второй группы респондентов (169 человек) требовалось рассказать про счастливые и несчастливые чувства, вызванные отношениями с кем-либо. В полученных ответах психологи отметили отсутствие ярко выраженного внутреннего или внешнего локуса контроля и феномена «завышения самооценки». Это говорит о том, что респонденты осознают важность соучастия второго человека в отношениях.

