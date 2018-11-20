Сравниваем «вертушки» президента Беларуси и новую «стрекозу» президента США

Новый президентский вертолет Sikorsky VH-92 Marine One приземлился на Южную лужайку Белого дома в ходе тестирования.

«Вертушка», как сообщает The Drive, будет обслуживать не только президента, его семью и ближайших помощников, но и является ключевым компонентом по обеспечению непрерывности работы правительства в непредвиденных ситуациях.

Во время кризиса вертолеты Marine One призваны эвакуировать первых лиц в безопасное место.

Теперь о экземплярах авиапарка №1 Беларуси. Год назад президентский вертолет попадал в объективы фоторепортеров во время прибытия Лукашенко под Борисов на учения «Запад-2017».

А в этом сентябре пресс-служба главы государства продемонстрировала инспекцию руководителя страны в ходе уборочных работ фотографией президентского борта.

Напомним, в правительственном авиапарке Беларуси есть как минимум три вертолета. Как в прошлом году писал TUT.BY, первым вертолетом Александра Лукашенко стал Ми-8 с бортовым номером EW-25049. Также президент пользуется модифицированным вертолетом Ми-8 с бортовым номером EW-001DA. Есть у главы государства и вертолет Ми-172 с бортовым номером EW-002DA.