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Политика
20.11.2018
Евгений Кириллов
«Лукашенко не воспринимает Пашиняна, как ровню себе». Что будет дальше?

Отношения между Беларусью и Арменией в последнее время обострились. Эксперт дает прогноз, чего ожидать.

Беларусь готовится продать Азербайджану новую партию военной техники. Усложнятся ли отношения между Беларусью и Арменией еще больше? Ожидать ли раскола внутри ОДКБ?

– Каких-то особых отношений между странами нет, поэтому здесь нечему усложнятся, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отметил руководитель Belarus Security Blog Андрей Поротников. – А по поводу конфликта внутри ОДКБ, нужно понимать, что это на самом деле не классический военный блок, где есть участники, объединенные некими общими целями и ценностями. Это просто сумма двусторонних взаимоотношений этих стран с Россией. Россияне захотели создать свой маленький аналог НАТО – и всем остальным, чтобы получать российские привилегии, пришлось присоединиться.

Тем не менее, даже в этом формате «расколы, которые есть, углубляются», считает эксперт:

– Безусловно, Армения недовольна. И армянское общественное мнение будет требовать от Пашиняна ответных шагов. Тем более, в декабре в стране пройдут парламентские выборы.

В то же время ответные меры могут коснуться скорее не Беларуси, а России. Например, может быть поднят вопрос о российской военной базе в Армении, значительные расходы на содержание которой ложатся на армянский бюджет. И, таким образом, через Россию будет блокироваться сотрудничество Беларуси и Азербайджана.

Могут быть и другие политические осложнения. Так как армянская диаспора очень влиятельна в Вашингтоне и в Париже, не исключаю, что какие-то шаги в отношение белорусских властей могут быть предприняты по этим направлениям. Но пока это все из области теории.

Андрей Поротников обращает внимание, что сегодня для белорусских властей с точки зрения экономического и военно-технического сотрудничества Азербайджан более интересен, чем Армения:

– Во-первых, он в четыре раза больше по населению. Во-вторых, он богаче. И, в третьих, не стоит забывать об особом характере азербайджано-турецких отношений. А Минск через Баку хочет выйти на Анкару. То есть, здесь у белорусской стороны сугубо прагматический интерес плюс хорошие личные отношения Лукашенко и Алиева.

В то же время эксперт не ожидает дальнейшей дипломатической «перестрелки» между главами Армении и Беларуси.

– Я не думаю, что Лукашенко будет реагировать на слова Пашиняна. По крайней мере, публично. Для него Пашинян представитель того, что Александр Григорьевич периодически называет «народцем». Это какая-то серая масса, неорганизованная, неспособная к самостоятельным решениям. Грубо говоря, это овцы, которым нужен пастух. А он себя видит пастухом. И что там проблеяла одна из овец в соседнем стаде, почему это должно беспокоить пастуха?

Лукашенко не воспринимает Пашиняна, как ровню себе, как человека и политика, на которого в принципе стоит реагировать. И это еще больше может усугубить ситуацию, – предупреждает руководитель Belarus Security Blog.

Карбалевiч: Чаму Беларусь сябруе з Азэрбайджанам і канфліктуе з Армэніяй

 
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