Чалый объяснил, чем власть будет заниматься полтора года до выборов

Экономист считает, что в ближайшем будущем власть не будет проводить реформы.

Сергей Чалый отметил в своей передаче «Экономика на пальцах», что вместе со сменой правительства в Беларуси произошло также изменение всей экономической повестки дня.

Он считает, что еще два года назад во власти был некий консенсус по необходимости реформ или хотя бы роли государства в экономике. Но после отставки премьер-министра Андрея Кобякова ситуация резко изменилась.

– Суть нового консенсуса в период, когда будет начинаться полуторагодичный период предвыборной «вакханалии», заключается в том, что не надо ничего нового изобретать, а проблемы как-нибудь сами решатся, – замечает экономист.

По мнению Чалого, нынешнее правительство на ближайшие два года является антикризисным, без мандата на реформы:

– Предыдущий состав правительства ведь занимался «волокитой» – то есть, настаивал на том, что что-то надо делать с тяжелобольным госсектором. А оказалось, что этого делать не надо. А что надо делать во время этой полуторагодичной «вакханалии»? Видимо, обеспечивать ту самую тысячу рублей средней зарплаты, которую давно всем обещали, но никак не выполнят.

В такой ситуации положение белорусской экономики состояние экономики будет только ухудшаться.

– И полтора-два года мы будем сидеть и ждать, что все само рассосется. Или понимая, что ситуация с госпредприятиями будет ухудшаться, постараемся сделать так, чтобы как можно дольше этот процесс угасания растянуть, – отмечает эксперт.

Все это грозит экономике Беларуси новыми проблемами и риском экономического спада, так как рост ВВП, который наблюдается в последнее время, вызван скорее внешними факторами.

– Без решения вопроса с государственным сектором у нас не будет нормальных среднесрочных и долгосрочных перспектив на развитие экономики, – подчеркнул Чалый.