Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Кому нужен многострадальный «Борисовдрев», для которого ищут инвестора?
Чалый объяснил, чем власть будет заниматься полтора года до выборов
Профессор МГИМО про акцизы на колбасу: «Абсолютное скотство»
Карбалевiч: Чаму Беларусь сябруе з Азэрбайджанам і канфліктуе з Армэніяй
Как отличить натуральный продукт от псевдо-органики
Белорусам стали приходить «письма счастья»: возможных «тунеядцев» просят подтвердить занятость
Учащиеся минского колледжа обнаружили видеокамеры в туалете
Мясникович польстил Лукашенко
Несмотря на недовольство Армении, Беларусь вновь поставит в Азербайджан военную технику
Почему польские строители все чаще едут работать в Литву
На питание 10 иностранных курсантов Военной академии идет по 200 рублей в день
Обложка дня. Женщина имеет значение
Как улыбались в Минске Лукашенко и Алиев. Найди отличия
Девушки расцеловали и обняли «городового» в Минске. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему в Бресте не могут найти водителя на зарплату в полторы тысячи
Лукашенко подтвердил самые пессимистичные прогнозы по БелАЭС
Как улыбались в Минске Лукашенко и Алиев. Найди отличия
Дракохруст: «Истинная причина безумной ситуации, которая царит на белорусско-российской границе»
Заико: «Александр Григорьевич успешно охалявил всех белорусов»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Эксперт: «Мы живем в ситуации, когда между Беларусью и РФ строится граница, которой не было 20 лет»
Крепкого хозяйственника во главе холдинга Лукашенко сменил молодым экономистом. Кто она такая?
«У обитателей Дроздов всегда было плохо с математикой и чувством реальности»
Что можно было купить в Беларуси на среднюю пенсию пять лет назад и сейчас
«Мне два кілаграмы «ветэрана», калі ласка»
Латынина: «Тоталитарные режимы прошлого не являются идеалом для Путина»
В декабре у белорусов будут две рабочих субботы и два выходных понедельника
«От презрения до иронии». Реакции на визит Путина в Париж
Две стороны одного социально ориентированного государства
Почему белорусские гастарбайтеры меняют Россию на Польшу, хотя «московские господа платят больше панов»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Огромный бел-красно-белый флаг на матче с Сан-Марино
Фотарэпартаж з Горак — самага студэнцкага горада Беларусі
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Солигорские монтажники и горняки напомнили властям о морали
Кадр дня. С какими лицами смотрели на опоздавшего Путина Трамп, Макрон и их жены
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
20.11.2018
Евгений Федоров
Чалый объяснил, чем власть будет заниматься полтора года до выборов

Экономист считает, что в ближайшем будущем власть не будет проводить реформы.

Сергей Чалый отметил в своей передаче «Экономика на пальцах», что вместе со сменой правительства в Беларуси произошло также изменение всей экономической повестки дня.

Он считает, что еще два года назад во власти был некий консенсус по необходимости реформ или хотя бы роли государства в экономике. Но после отставки премьер-министра Андрея Кобякова ситуация резко изменилась.

– Суть нового консенсуса в период, когда будет начинаться полуторагодичный период предвыборной «вакханалии», заключается в том, что не надо ничего нового изобретать, а проблемы как-нибудь сами решатся, – замечает экономист.

По мнению Чалого, нынешнее правительство на ближайшие два года является антикризисным, без мандата на реформы:

– Предыдущий состав правительства ведь занимался «волокитой» – то есть, настаивал на том, что что-то надо делать с тяжелобольным госсектором. А оказалось, что этого делать не надо. А что надо делать во время этой полуторагодичной «вакханалии»? Видимо, обеспечивать ту самую тысячу рублей средней зарплаты, которую давно всем обещали, но никак не выполнят.

В такой ситуации положение белорусской экономики состояние экономики будет только ухудшаться.

– И полтора-два года мы будем сидеть и ждать, что все само рассосется. Или понимая, что ситуация с госпредприятиями будет ухудшаться, постараемся сделать так, чтобы как можно дольше этот процесс угасания растянуть, – отмечает эксперт.

Все это грозит экономике Беларуси новыми проблемами и риском экономического спада, так как рост ВВП, который наблюдается в последнее время, вызван скорее внешними факторами.

– Без решения вопроса с государственным сектором у нас не будет нормальных среднесрочных и долгосрочных перспектив на развитие экономики, – подчеркнул Чалый.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3 (оценок:2)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY