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20.11.2018
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Как отличить натуральный продукт от псевдо-органики

Производители органической продукции – больше не просто клуб экологически ответственных фермеров, а полноправные игроки многообещающего рынка.

В Беларуси узаконили производство и реализацию органической продукции. Какие перспективы документ открывает для фермеров и защитит ли покупателей от псевдо-органики, рассказывают эксперты.

Не меньше десяти лет в Беларуси существуют фермеры, выращивающие растения без использования синтетических и искусственных добавок. До мирового объема в 10% от всей сельхозпродукции еще далеко — пока всего около двух десятков отечественных фермеров решились перейти на производство «натуральной» продукции. Но их путь был сложней, чем у зарубежных коллег из-за отсутствия правового регулирования, системы получения сертификатов, защиты от недобросовестных производителей, а также низкой осведомленности общества.

После пяти лет работы над документом в Беларуси приняли закон о производстве и обращении органической продукции. Теперь официально определено понятие «органическая продукция» и зафиксированы требования к ее производству и реализации.

Закон о производстве и обращении органической продукции — это поддержка органических фермеров и потребителей их продукции, обозначает важность подписанного документа эксперт по органическому земледелию Лана Семенас.

Документ стал первым серьезным шагом, определяющим правила для производителей и продавцов органической продукции. Закон устанавливает рамки и основу деятельности в этой сфере. Эксперт надеется, что последующие нормативные документы помогут решить цепочку проблем, которые сейчас усложняют работу органических фермеров и соблюдение прав потребителей, а также поспособствуют эффективному продвижению белорусских органических продуктов.

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