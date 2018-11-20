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Фотожабы: «Кукусики! Опять в Телеграме?»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
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«Кладем на снег и на совесть!»