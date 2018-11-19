Учащиеся минского колледжа обнаружили видеокамеры в туалете

Недавно в сеть попало видео, снятое в мужском туалете Минского радиотехнического колледжа: в кадре — нечто, похожее на видеокамеру, установленную под потолком, сообщает Onliner.by.

Ее угол наблюдения явно способен запечатлеть все, что происходит в помещении.

Зачем руководству колледжа подглядывать за своими подопечными? Неужели большому брату необходимо отслеживать процессы отправления естественных нужд подростков? А может, камеру установило вовсе не руководство?

— Это муляжи, они ничего не пишут, — заверил Вадим Кудин, замдиректора по воспитательной работе Минского радиотехнического колледжа. — Мы установили их летом, когда проводились ремонты в туалетах и случалось, что кто-то, может быть посторонние, выламывал ручки дверей, например. Кроме того, рабочие могли и покурить, а это учреждение образования, и, чтобы у людей не возникало соблазна что-то нарушить, мы повесили муляжи. Мы действуем согласно законодательству, Конституции, не нарушаем права, свободы и не порочим честь и достоинство учащихся. Вероятно, по морально-этическим соображением муляжи там тоже лишние, в любом случае в ближайшее время мы их из туалета уберем. Случаи вандализма уже прекратились, так что «камеры» будут демонтированы.