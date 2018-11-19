Дмитриев: «Заговор против милиции и правда существует»

Политик Андрей Дмитриев прокомментировал последние события вокруг скульптуры городового в Минске.

Иллюстрация vasya-lozhkin.ru

– Надо понимать, сотрудники милиции, во всяком случае те, кто к этому имеет отношение, искренне не понимают, почему все так потешаются. Интересно, что ни ситуации с МВД раньше, ни информационный и репутационный провал Министерства обороны с делом Коржича, ничему не научили, – написал Андрей Дмитриев в Фейсбуке.

– Значит, высокие погоны лишь видят везде врагов и не делают выводов.

Уверен, скоро мы прочтем, что все это спланированная атака на основы милиции, а значит, порядка в стране. Повторяю, они искренне не понимают.

История с городовым, и не только она, показывает, что заговор против милиции и правда существует. Проблема лишь в том, что участвует в нем подавляющее количество сотрудников органов.

И, пока система будет максимально закрытой от общества, мы все сильнее будем чувствовать этот разрыв.

Я честно скажу, мне это искренне жаль видеть. Как в случае армии, когда читаешь маразматическую жуть Макарова в газете «Во славу Родины», смотришь, как русские играются в информационном пространстве с нашими, как кошка с мышкой или когда, тех, кто поднимает тему дедовщины обвиняют в предательстве.

Так и в случае с МВД, когда вместо адекватности, мы видим как взрослые люди в форме делают все только хуже.

Без адекватности нельзя построить сильную и процветающую. Я не про репортажи БТ, а про реальную страну, которой мы хотим гордиться.

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