Романчук: Кого и как наказывать за омертвление $ 5 миллиардов за последние четыре года

Экономист Ярослав Романчук недоумевает, почему за «сжигание» миллиардов долларов налогоплательщиков нет уголовной ответственности.

Кадр из фильма «Темный рыцарь»

Житель села может получить три года тюрьмы за украденную солому или пару мешков картошки. Рабочего завода нещадно упаковывают за решетку за нанесение заводу ущерба в несколько тысяч долларов, – пишет экономист в Фейсбуке.

– Бухгалтер может оказаться за решеткой за ошибки в расчетах. Предприниматель за оказание услуги не тому потребителю (лже) тоже может стать уголовником. Врача или медсестру за оказание услуг за «серый» кэш тоже может получить тюремный срок. Учителя – так почти все в зоне уголовного риска.

Не счесть нарушений, за которые чиновника/милиционера можно осудить на много лет тюрьмы. За ущерб или риск нанесения ущерба обществу и государству в несколько сотен – несколько десятков тысяч долларов в Беларуси карают жэстачайше.

Да, взяточничество, мошенничество, выманивание бюджетных ресурсов, злоупотребление служебным положением – это мерзкие, гнусные преступления. За них нужно наказывать. Вопрос – как: рублем, тюрьмой, поражением в правах на рынке труда (блокировка работы в органах госуправления).

Рядом с волной малых и средних уголовно наказуемых преступлений уютно устроился гигант по нанесению явного, прямого ущерба стране. Узкая группа распорядителей чужого (политиков и чиновников) «сжигает» в топке тупиковых, убыточных коммерческих проектов миллиарды долларов налогоплательщиков. И никакого уголовного наказания.

Более того, за прилежную поддержку таких вот номенклатурных «точек роста» можно получить продвижение по служебной лестнице, льготный кредит на строительство коттеджа ценой, как минимум, $ 1 млн и даже звезду героя.

Вот диагноз руководителя МВФ по Беларуси Жака Миньяна: «…Объем прямых трансфертов в форме списания долга и рекапитализации касается госсектора и достигает 8% от ВПП за четыре года, 1−2% ВВП в год».

В переводе на простой язык это означает следующее. Только за последние четыре года VIP-номенклатура, совсем не бескорыстно, «утопила» наших с вами денег в объёме $ 4-5 млрд.

Каждый год, как минимум, один миллиард долларов забирают у здоровых, трудолюбивых, ответственных налогоплательщиков и передаются в руки/карманы/загашники тех, у кого руки из пятой точки растут или у кого шкурные интересы превыше должностных обязанностей.

В белорусской экономике сформировалась мощная группа госпредприятий (есть даже те, в которых присутствует частный капитал) – хронических неудачников, если судить по финансовым результатам без господдержки. Но они правдами и неправдами, хитростью и ложью, угрозами и манипуляциями более 20 лет заставляют Александра Лукашенко и все его правительства отдавать этим иждивенцам миллиарды долларов из бюджета.

Этих денег с лихвой хватило бы, чтобы удвоить зарплату всем учителям страны, но у номенклатурных начальников и их силовых «крыш» другие приоритеты. Они категорические против приватизации хотя бы убыточных, неплатежеспособных предприятий с огромными долгам и «мертвыми» активами.

Прикрываясь этими самыми убыточными предприятиями, VIP-распорядители чужого «доят» бюджет и бюджеты домашних хозяйств. Они не только являются угрозой для стабильности цен и национальной валюты, но и мощнейшим лоббистом торгового протекционизма и сохранения изощренных видов ограничения свободы выбора потребителей.

Силовики объединились в один фронт против самозанятых, ИП и малого бизнеса, отстаивая свое право карать за лжепредпринимательство и нарушения в бумажках. А вот слона в посудной лавке-стране, который топчет миллиарды долларов народного добра, они не замечают. В доле, что ли?

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