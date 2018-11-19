Почему польские строители все чаще едут работать в Литву

Активизировался экспорт строительных услуг из Польши.

Строители из Польши уже заняли треть рынка на юге Литвы. Больше предложений от поляков и в Вильнюсе. В основном предлагают свои услуги частные предприниматели и небольшие стройкомпании, сообщает delfi.lt.

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Поляки работают в Литве потому, что на родине у них есть дефицит заказов. Также в Литве строителям больше платят, а конкуренция меньше.

Литовскому бизнесу это тоже выгодно – услуги поляков дешевле. Ко всему прочему, в Польше меньше цена на стройматериалы, что понижает общую стоимость строительства.

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