Журналист придумал, как улучшить имидж МВД

Владелец «Сильных новостей» Пётр Кузнецов высказал свою позицию «по поводу всего этого маразма с минским городовым, который, хоть и памятник, а то оплеуху схлопочет, то поцелуев удостоится».

«За последние полгода мне пришлось уже трижды иметь непосредственный контакт с представителями нашего МВД. Как свидетель единожды, и как нарушитель – уже дважды. Учитывая, скажем так, любопытство, которое вызывает у обычных ментов Гомеля, которые не в курсе, фигура владельца «Сильных новостей», общаться мне приходилось и с начальником РОВД, и с заместителями, – написал Пётр Кузнецов в Фейсбуке.

У всех у них твёрдо сидит в головах как самая главная проблема в их существовании и деятельности – катастрофически низкий уровень доверия и симпатии к их ведомству со стороны обычного люда. Настолько крепко, что, я уверен, они там по вертикали, от Шуневича и до последнего ппсника, дурят мозги (здесь заменили крепкое словцо автора – прим. «С») и сами себе, и друг дружке, что с этим вот со всем делать, и как ситуацию исправить.

Если присмотреться, то чётко видно, что, помимо своей, так сказать, рутинной работы, они день и ночь придумывают всякие, с их точки зрения, полезные, пиар-акции. Памятник самим себе столетней давности, идиотское заявление насчёт лгбт-флага на британском посольстве, производство хоккейной формы и клюшек, колхоз для зеков... Вот, прям, впечатление, что они предвыборную кампанию ведут. Да только политтехнологи у них хреновые, и все мимо кассы попадают.

Им невдомек, что единственный верный путь хоть чуток улучшить имидж МВД – это вести себя как можно тише, поменьше попадать в информпространство и поменьше раздражать граждан своим присутствием на улицах в форме. Вот просто они не понимают, что нету другого пути, что чем их больше в жизни общества, тем их больше ненавидят.

И лепят и лепят все больше и больше безумных пиар-акций, которые, все, как одна, заканчиваются маразмом и троллингом.

И искренне, в том числе и в разговорах «не под запись», удивляются: а что не так, почему имидж плохой?

Да не может быть хорошего имиджа у силовой структуры, чьё публичное амплуа – маразм».