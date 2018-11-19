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Общество
19.11.2018
Еврорадио
На питание 10 иностранных курсантов Военной академии идет по 200 рублей в день

Недавно Еврорадио писало, что на питание одного солдата срочной службы Министерство обороны тратит в среднем по 6 рублей в день. Сегодня нам попался еще один тендер, связанный с питанием военнослужащих. В 2019 году Военная академия Беларуси собирается кормить 10 иностранных курсантов на 73 тысячи рублей.

Фото: vsr.mil.by

Это в среднем по 20 рублей в день на каждого иностранного курсанта. Втрое больше, чем на солдата срочной службы!

Согласно условиям тендера, поставщик должен закупить продукты, доставить их в столовую ВАРБ, приготовить еду, вымыть кухонную посуду, инвентарь и оборудование, обеспечить уборку помещений столовой и вывоз отходов. При приготовлении пищи необходимо учитывать национальные и религиозные особенности иностранных военнослужащих.

Иностранные курсанты питаются отдельно от белорусских.

«Иностранные курсанты питаются в отдельном зале, — рассказывают Еврорадио в столовой №9 Военной академии. — Есть фиксированная цифра на день, и на эту сумму мы делаем меню. Питанием они абсолютно довольны».

— А что входит в меню для курсанта из-за границы?

— Все зависит от желания иностранцев. Из Венесуэлы, например, больше любят курицу: почти каждый день на завтрак курица, ужин — куриное филе, несколько раз говядина или свинина. В зависимости от пожеланий.

— Курсант может заказать еду, например, на завтра?

— Да. Меню составляем сами, уже пять лет они здесь, поэтому их вкусы мы знаем. Если нужно что-то изменить в меню, курсант подходит, мы вносим поправки.

— А какое завтра меню у иностранцев?

— На завтрак филе куриное с ананасом, рис с овощами, йогурт, молоко, кофе, банан. На обед в основном они едят салаты с майонезом, с колбасой, с крабовыми палочками. Салаты «Полесский», «Столичный». В основном тоже с курицей. На ужин — филе куриное, окорочка, жареная курица, филе в сыре, филе с помидором, птица по-испански.

 
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