Самые странные и неудачные фотосессии знаменитостей

Необычные образы у звезд бывают не только в клипах и кино, но и в фотосессиях.

Частенько селебы хотят удивить поклонников особенными фотографиями, а не просто снимками с ковровой дорожки, поэтому порой принимают участие в совсем странных съемках. Несколько нелепых фоток, которые могли бы собрать тысячи дизлайков, мы решили показать и вам.

КРИСТИНА АГИЛЕРА

Несмотря на то, что это фото было сделано в начале карьеры певицы, поклонники помнят его до сих пор. В принципе, сам по себе кадр неплохой, и Кристина выглядит на нем дерзко и красиво. Но вот поза Агилеры получилась очень странной: на фото кажется, будто у певицы нет ног… Хотя, скорее, это у фотографа, сделавшего снимок, нет рук (ну, или растут они не из того места).

СЕЛИН ДИОН

Такой снимок можно найти в фотоальбоме практически у каждого, кто вырос в 90-е. Старый добрый бабушкин ковер когда-то был главным фоном для домашних фотосессий. К сожалению, Его Ворсейшество кадр Селин Дион сделало нелепым. Но нам все равно не понять вкусов модных фотографов, поэтому не будем слишком придирчивы.

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС

По этому снимку трудно определить, в каком образе позирует Джей Ло: то ли она ангел, то ли медуза Горгона. Фотограф явно не смог додумать детали фотосессии. К тому же, он сильно переборщил с маслом на теле певицы. А, может, это образ райской пахлавы с крыльями?

УИЛЛ СМИТ

Здесь актер пытается походить либо на великого монарха, либо на Фредди Меркьюри. В любом случае, фотоссесия получилась очень даже интересной. Мы также думаем, что фотограф Уилла черпал вдохновение в образе Сергея Зверева, потому что только у него есть такое количество перстней.

МАДОННА

Певица обожает эпатировать публику своими смелыми фотосессиями, поэтому для нее это вполне обычное фото. А что? Мадонна просто демонстрирует свои кулинарные предпочтения (а еще идеальную фигуру).