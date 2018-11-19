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19.11.2018
Салiдарнасць
Виктор Шалкевич выступил на презентации книги «В постели с белорусом» в Гродно

Журналистка Анастасия Зеленкова презентовала гродненцам свою книгу «В постели с белорусом. Из истории национального секса».

— Довольно сложно объяснить нашему достаточно пуританскому обществу, почему эта тема важна, почему люди должны заново, как когда-то наши предки, научиться получать удовлетворение от жизни, — отметила автор книги на презентации. — Мы сегодня живем лучше, чем белорусы в прошлые века. Войны, конфликты существенно сокращали их жизнь. Но при этом наши предки умели видеть в ней радости и наслаждения. Почему же мы не можем это делать?

Фото: Николая Таранды, Фейсбук

Анастасия Зеленкова рассказала об истории создания обложки книги, а также показала собравшимся видеообращение белорусского писателя Владимира Арлова, который хорошо отозвался об этом исследовании.

Гродненцы на встрече с исследовательницей интимной жизни белорусов задавали различные пикантные вопросы: и о проституции в дореволюционном Минске, и о внебрачные отношениях королей Речи Посполитой. Некоторые делились своими историями.

Всех присутствующих на встрече ждал сюрприз — выступление барда и шоумена Виктора Шалкевича, который исполнил несколько песен на соответствующую встрече тематику.

А в Минске книга продается в «Академкниге» и книгарне «Логвинов».

 
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