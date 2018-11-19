Лукашенко отправил встречать Алиева восточную красавицу

В понедельник белорусский президент уверял азербайджанского лидера, как его ждала Беларусь, но накануне не приехал встречать его в аэропорт.

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Эту миссию доверили восточной красавице из службы делового протокола Лукашенко и заместителю премьер-министра Беларуси Михаилу Русому.

Переночевав в Минске, Алиев отправился в Торговый дом Азербайджана. И здесь его ждало открытие. Алиев поинтересовался, как идет реализация азербайджанских товаров в Беларуси. Оказалось, Торговый дом является выставочным центром, где продукция только представлена. Алиев выразил мнение, что имеет смысл наладить здесь и продажу азербайджанских товаров, сообщает БЕЛТА.

Судя по снимкам, Алиева снова сопровождал Михаил Русый

Позже состоялась встреча двух лидеров у Дворца независимости. Фотограф из пула Алиева снял главу Беларуси со спины – в этом ракурсе его не фотографируют сотрудники пресс-службы белорусского президента.

До начала официальных переговоров Лукашенко показал Алиеву достопримечательности Беларуси – на фотовыставке.

После обеда пресс-служба президента Азербайджана опубликовала фотографии, как Лукашенко и Алиев подписывают документы о сотрудничестве.

Судя по выражению лица, Александр Лукашенко доволен результатом

По окончании переговоров глава Беларуси подарил Ильхаму Алиеву натюрморт с изображением плодов гранатового дерева и книгу «Спадчына Беларусi», сообщает БЕЛТА. Лукашенко получил от Алиева традиционный азербайджанский ковер.