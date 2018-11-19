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19.11.2018
REALTY.TUT.BY
Чтобы не вычислили. Коттеджи в Дроздах рекламируют почти без фотографий

Все коттеджи в Дроздах, которые пытаются выставить на продажу или сдать, живо интересуют общество. Каждые год-два обнаруживается: семья какого-то экс-чиновника хочет заработать на элитной недвижимости или избавиться от нее.

Недавно вот «Наша Нiва» нашла на Realt.by дом, который пыталась сдать семья экс-главы КГБ. После публикации реклама дома исчезла с сайта. Мы обнаружили: исчезли почти все предложения дроздовских коттеджей, которые хоть как-то намекали на личность хозяина. Остались только те, что строились на продажу.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

За коттедж в Дроздах семья Сухоренко хотела 3,5 тысячи долларов в месяц. Объявление исчезло так же быстро, как раньше исчезали объявления от других собственников, про которых написали СМИ, — в течение пары часов. Чуть дольше продержалось объявление о сдаче «старого» дома экс-главы Нацбанка, за который родные чиновницы хотели получать 6 тысяч долларов в месяц. Его меняли, редактировали, но в итоге сняли.

Некоторая часть чиновников, их детей и даже бизнесмены, о чьих доходах знает вся страна, не хотят жить в Дроздах. Но очень боятся огласки этого решения.

Участки в Дроздах выделялись указом президента определенному кругу лиц. Как отметил один из обитателей Дроздов в личной беседе, от такого подарка не принято было отказываться. Брали, строились. А что делать с элитной недвижимостью, в создание которой вложены деньги, но которая не нужна? Она стоит, требует затрат на ремонт и поддержание порядка. Понятно, что если не продать, то хотя бы сдать — логичное решение.

Эволюция рекламы коттеджей в Дроздах

Поначалу дома экс-чиновников сдавались и продавались просто без указания номеров — только улица и фото снаружи и внутри. Однако вычислить, что кому принадлежит, журналисты смогли и по фасадам усадеб. После первой же статьи из рекламы исчезли фасады домов, остались только какие-то куски заборов, «задних» дворов и интерьеры. В этом плане даже странно, что дом экс-главы КГБ выставили целиком. Видимо, кто-то недосмотрел.

Зоркие граждане стали рассматривать домашние фотографии в этих интерьерах, портреты, грамоты, медали. Оказалось, и этого достаточно, чтобы догадаться, кто владелец. После этого на всех фотографиях перед размещением рекламного объявления стали замазывать все «показательные» детали.

Теперь ясно, что если дом показан «целиком», а таких в Дроздах и сейчас продается и сдается несколько, он вряд ли принадлежит экс-чиновнику. Например, целиком показан дом, который строил для своей большой семьи Руслан Салей.

Его предлагали в аренду за 8000 долларов, сейчас цена снижена до 5000 в месяц.

Целиком, повторимся, показаны дома, которые изначально строились на продажу.

А вот так в последнее время выглядит реклама дроздовских коттеджей, владельцы которых не желают идентификации.

Скриншот с сайта Realt.by

Вроде кровать есть, кухня есть, камин в наличии. Цена — 3,7 тысячи долларов в месяц. Только что за дом, какой участок?

«Некоторая часть такой недвижимости вообще открыто не рекламируется, — объясняла директор крупного агентства, специализирующегося на дорогой недвижимости. — Данные есть у нас, к нам обращаются клиенты с определенными запросами. То есть реализовать объект можно и не показывая широкому кругу лиц».

Впрочем, такой вид продажи снижает шансы быстрой реализации. Ведь приобретают чаще всего иностранцы, а им нужно пожить в нашей стране, чтобы узнать о существовании нерекламируемых объектов и агентств, их аккумулирующих.

 
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