Девушки расцеловали и обняли «городового» в Минске. Фотофакт

Четыре активистки пытались согреть «скульптуру», которая недавно получила пощёчину от подростка.

Скандальная история, когда милиция заставила 17-летнего Арсения просить прощения у скульптуры за оплеуху, получила продолжение. В понедельник утром четыре девушки пришли к зданию Министерства внутренних дел, где стоит скульптура городового, чтобы высказать протест ее особому статусу, сообщает Радыё Свабода.

Девушки целовали и обнимали «городового». Тут же из музея милиции вышли два милиционера. Они не представились, но предупредили, что так делать нельзя. Присоединившийся к милиционерам коллега Егор Цирюльников сказал, что «пусть обнимаются и целуются», лишь бы не было вандализма.

«Это беззаконие». Шуневичу и властям Минска предлагают убрать скульптуру городового