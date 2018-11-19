В 47 лет умер футбольный тренер Владимир Журавель

На 48-м году жизни скончался известный белорусский футбольный тренер Владимир Журавель. Продолжительное время он боролся с тяжелой болезнью, сообщает Прессбол.

Владимир Журавель. Фото: pressball.by

В последнее время Владимир Журавель работал с карагандинским «Шахтером». Этот клуб он покинул летом и уже никуда не устраивался.

Свою карьеру Владимир Журавель начинал футболистом. Больше всего выступал за минское «Динамо». В 1990-е был игроком национальной сборной Беларуси. В качестве тренера он работал с 2005 года с жодинским «Торпедо», солигорским «Шахтером», минским «Динамо». В 2015-м тренировал в Молдове команду «Дачия», впоследствии были «Гомель», который он вернул в высшую лигу, и брестское «Динамо», с которым выиграл Кубок Беларуси.