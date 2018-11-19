Историк объяснил, как надо доработать памятник Калинину в Минске

Историк и архивист высказался на злободневную тему – о реконструируемом памятнике Калинину в Минске.

«А я не против, чтоб в Минске остался памятник Калинину, — написал Змитер Дрозд в Фейсбуке. — Пусть стоит такой высокий, деловой, гордый... А вокруг просто сделать несколько тысяч маленьких таких человечков, почти теней — по количеству жертв в подписанных им расстрельных списках...

Как раз они заполонят всю площадь Калинина, выйдут на проспект — молодые, пожилые, женщины... Чтоб стояли они перед расстрельными ямами в ужасе и непонимании: «За что?»

Чтоб каждый, кто проходит и проезжает мимо, видел, что сделал этот человек, сколько людей загубил только в Беларуси (так как их жертвы по всему СССР не влезут ни на одну площадь).

И чтоб мы все помнили таких людоедов...

— Кому это памятник?

— Человекоубийце.

— А почему ему стоит памятник?

— Чтоб мы помнили, что в нашей стране были времена, когда люди поклонялись человекоубийцам».

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