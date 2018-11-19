«Личная гвардия» Путина построилась на Рублевке. Часть 2

История прихода к власти и обогащения сотрудников службы безопасности российского президента.

Первая часть журналистского расследования

Телохранитель № 3 и вся его родня

2000-й год. И.о. президента России Владимир Путин, крайний слева — сотрудник СБП Алексей Дюмин. Фото ТАСС

Третьим охранником Владимира Путина, которого можно заметить в архивном сюжете НТВ о визите в Хельсинки в 1999 году, был Алексей Дюмин. Во время той поездки ему было 27 лет.

Алексей Дюмин начал работать в личной охране Владимира Путина 9 августа 1999 года — ровно в тот день, когда Путин приступил к обязанностям председателя правительства России.

— Я оказался на посту таком... скажем, пехотинца Путина, — говорил Дюмин в интервью газете «КоммерсантЪ» в 2016 году.

Он хорошо запомнил момент, когда его представили будущему президенту России.

— Золотов Виктор Васильевич — человек, который много сделал в моей судьбе, научил и уму-разуму, и попадало мне от него, и было пару моментов, когда он вообще меня чуть не выгонял... Я иногда шашкой рубил... И вот он с нами пообщался и сказал, что будет непросто, что будет тяжело... И кое-что еще сказал. Я сразу понял, что это очень сильный, духовитый командир, за которым можно идти до конца. И потом было представление Владимиру Владимировичу. Он сказал: «Вы готовы?» Мы ему сказали: «Да, готовы, будем работать». И понеслась! — вспоминал Дюмин.

На протяжении почти 15 лет Алексей Дюмин сопровождал Владимира Путина в его поездках в России и за рубежом. Он страховал президента, бравшего пробы у китов в бушующем океане; он отгонял ночью крупного медведя от дома в горах, где спал Путин, и, чтобы не убивать мишку, «разрядил всю обойму пистолета ему под ноги»; он играл вместе с президентом в хоккей в Ночной хоккейной лиге.

Алексей Дюмин, Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

А в 2013 году, пройдя профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России, Дюмин был назначен заместителем начальника Главного управления Генштаба, более известного по своему старому названию — ГРУ. Дюмин стал командующим Силами специальных операций (ССО) России, которые сначала обеспечивали безопасность проведения Олимпийских игр в Сочи, а затем сыграли ключевую роль в захвате военных и административных объектов во время операции по присоединению Крыма к России в 2014 году.

За выполнение специальных заданий в составе этого секретного подразделения Алексей Дюмин был награжден звездой Героя России.

Позже Дюмин был назначен заместителем министра обороны, ответственным за всю хозяйственную деятельность военного ведомства. А в 2016 году, в разгар кампании по продвижению во власть своих бывших охранников, Владимир Путин назначил Дюмина губернатором Тульской области. Бывший офицер СБП отреагировал на это повышение в свойственной ему военной манере.

— Меня назначил Верховный главнокомандующий, и я ответил «есть», — говорил он «Коммерсанту».

Год спустя, в 2017-м, авторитетный экспертный фонд «Петербургская политика» даже включил Алексея Дюмина в тройку возможных преемников Владимира Путина на посту президента России.

По подсчетам «Новой газеты», родственники нынешнего губернатора Тульской области стали одними из лидеров среди семей сотрудников СБП и ФСО по количеству приобретенных земель бывшего совхоза НКВД.

Сначала в конце 2004 года Геннадий Дюмин (отец бывшего охранника президента), проработавший всю жизнь, по словам его сына, военным медиком, получил 15 соток земли в деревне Солослово от некоммерческого партнерства «Заря». В 2006 году Дюмин-старший продал этот участок.

В 2009 году брат Алексея Дюмина Артем приобрел 32 сотки земли в элитном поселке «Знаменские просторы» в 43 раза дешевле рыночной стоимости.

Но этим список родственников Алексея Дюмина, получивших недвижимость на Рублевке, не ограничивается.

У бывшего офицера личной охраны президента есть еще свояк. Его зовут Владимир Михейчик, и он женат на родной сестре супруги Алексея Дюмина. С 2016 года Михейчик возглавляет государственную авиакомпанию «224-й летный отряд». Она принадлежит Министерству обороны, и ее основный заказчик — администрация президента России.

В 2012 году Владимир Михейчик стал обладателем 60 соток земли и дома площадью более 600 кв. м в деревне российских миллиардеров Барвихе, по-соседству с поместьем Романа Золотова, сына главы Росгвардии.

Часть земли Михейчику досталась от той же компании «Росса-центр», что продавала участки сыну и зятю Золотова, а также Роману Цепову. Другую часть и дом он приобрел у предпринимателя Сергея Цыплакова, давнего партнера владельцев «Агрокомплекса Горки-2» — Клиновского, Якобашвили и Юшваева. (Цыплакову, в свою очередь, земля досталась от той же компании «Росса-центр».) Цена этих сделок нам неизвестна.

По подсчетам «Новой газеты», рыночная стоимость имения Владимира Михейчика в Барвихе сегодня может составлять около 5 млн долларов или примерно 330 млн рублей.

Насмешки истории

В том же 2012 году, когда свояк Алексея Дюмина Владимир Михейчик приобрел свое поместье в Барвихе, у Николая Уварова появилась надежда на то, что наконец будет возбуждено уголовное дело по поводу ситуации с землями его отца и другого участника войны Ивана Чупрова.

— Я попал на прием к Бастрыкину. Все, казалось бы, решили положительно. Ну, я думал, все пошло нормально: сейчас я раскушу этих, — вспоминает Уваров.

В апреле 2012 года в Главное следственное управление Следственного комитета (СК) Московской области поступили материалы проверки по заявлению Уварова и Чупрова о незаконном лишении их земельных паев и фальсификации документов. В этих материалах следователь СК даже увидел признаки возможного преступления в действиях генерального директора племптицезавода Анатолия Черкасова и бывшего руководителя Одинцовского района Александра Гладышева.

Но, как говорит Уваров, вскоре следователя, который «обнаружил эти признаки», куда-то перевели, и дело снова заглохло.

В 2018 году Уваров решил обратиться с очередной жалобой к Владимиру Путину, избранному на четвертый президентский срок.

— Перед инаугурацией Путина я решил снова на его имя послать жалобу. Это было в марте. Я уже раз 10, правда, подавал [Путину]. Они передали это мое обращение Бастрыкину (руководителю Следственного комитета. — Р. А.). А у Бастрыкина контора пишет. Мои документы — шуры-муры, — и рассовали в разные дела, — сетует Уваров.

И тогда мы рассказали Николаю Уварову, что земля, за которую он воюет уже почти 20 лет, давно поделена между охранниками главного адресата его жалоб. Уварова эта новость не удивила.

Как бы обитатели этих элитных коттеджных поселков ни пытались скрыться от собственного народа за высокими заборами с колючей проволокой и видеокамерами по периметру, люди все равно знают, кто где живет.

По словам Уварова, многие работники из поселка Горки-2 участвовали в строительстве поместий для охранников президента России. «Они все здесь получили земельные доли от Горок-2 (имеется в виду от агрокомплекса. — Р.А.). Думаю, это сделали, чтобы перекрыть наши документы: если они попадут в ФСБ или куда еще, там все перекроют», — полагает Уваров.

Свою последнюю жалобу Владимиру Путину в марте 2018 года Уваров написал в соавторстве с ветераном ФСО Анатолием Балаевым, мать которого проработала долгие годы на племптицезаводе, а затем лишилась своего пая, как и отец-фронтовик Уварова.

Вот такая насмешка истории: отобрали землю у матери ветерана ФСО, чтобы затем отдать эту землю родственникам других сотрудников ФСО.

В этой истории, которая растянулась почти на 100 лет, если считать со дня основания совхоза НКВД легендарным Феликсом Дзержинским в 1924 году, таких насмешек набралось удивительно, даже невероятно много.

«Железный Феликс», бюст которого и сегодня можно встретить во многих кабинетах на Лубянке, основал совхоз, чтобы кормить работников госбезопасности молодой советской республики, а в итоге землю этого совхоза раздробили «авторитеты», а затем часть ее передали офицерам госбезопасности России XXI века.

15 лет назад семья Виктора Золотова и его подчиненные в СБП получали земли от компании авторитетного предпринимателя Гавриила Юшваева, а сегодня охранники того же Юшваева стреляют в сотрудников предприятия, входящего в Росгвардию, — в каком-то смысле новых подчиненных Золотова.

9 мая 2018 года губернатор Алексей Дюмин вышел на акцию «Бессмертный полк» в Туле с портретом своего деда, старшего лейтенанта Ивана Богатырева, — тоже по удивительному стечению обстоятельств чекиста, командира роты пограничного полка войск НКВД, тяжело раненного в 1941 году в бою под Смоленском. И в то же время отец Дюмина, его брат и свояк получили участки раздробленного совхоза НКВД; и кто знает, не входят ли в обширные владения их семьи те самые 1,74 га земли красноармейца и минометчика Ивана Чупрова, раненного в 1943-м при форсировании реки Десны и взятии города Брянска и пытавшегося спустя 60 лет доказать российскому судье, что его землю забрали, подделав подпись.

Свое обращение к президенту России Николай Уваров и ветеран ФСО Анатолий Балаев заканчивают наивной просьбой: «На основании изложенного просим восстановить справедливость в России».

Президент не ответил. Как и его бывшие охранники на запросы журналистов.