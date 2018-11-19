В Беларусь из Украины прорывался Mitsubishi Pajero. Стреляли по колесам, но он сумел уехать

Пострадал украинский пограничник.

В Волынской области зафиксирована попытка незаконного пересечения государственной границы с Беларусью. Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, инцидент произршел в темное время суток.

Внедорожник Mitsubishi Pajero попытался прорваться через границу. Водитель автомобиля проигнорировал требование остановиться и наехал на украинского пограничника из отдела «Доманово» Луцкого отряда. В реультате пограничник получил травмы голени и пальцев правой ноги.

Только предупредительный выстрел в воздух заставил автомобиль остановиться и развернуться. Mitsubishi Pajero поехал обратно на украинскую территорию. Пограничники стреляли по колесам, но он сумел уехать.

О происшествии сообщили в полицию, СБУ, военную контрразведку, другие службы. Идет поиск злоумышленников. Предполагается, что прорыв в Беларусь пытались совершить контрабандисты.