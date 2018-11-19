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Экономика
19.11.2018
Салiдарнасць
Цены на мясо решили сдерживать

Предприятиям всех форм собственности поручили принять меры по недопущению роста цен на мясо и мясопродукты.

Правительство и Нацбанк намерены удержать инфляцию на уровне порядка 5,5% по итогам нынешнего года. При этом они надеются в течение двух лет выйти на уровень 4%. Об это заявил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрий Мурин в интервью «Беларусь 1».

Мурин признал, что пока есть товары, рост цен на которые заметно опережает общий уровень — к примеру, с начала года цены на бензин выросли уже на на 17%. Высоки и инфляционные ожидания населения — в отличие от оценки Нацбанка, ожидаемый гражданами уровень инфляции на год — 11,7%.

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович отметил, что, если «НББ стратег, то мы — в поле».

Он также рассказал, что молоко в прошлом году подорожало на 10%, в итоге молочные холдинги включили в число доминантов на рынке, согласующих все цены с МАРТ, и в нынешнем году цены росли уже ниже инфляции — около 4%.

В нынешнем году проблемным продуктом стало мясо — цены на него выросли в среднем на 8,7%.

— Цены повысились у производителей, повысились у переработчиков. Торговые надбавки на мясо и мясопродукты сложились на уровне 12% по свинине, 17% — по говядине. Прежде чем принимать решения по ценовому регулированию сектора, необходимо разобраться в причинах, — считает Колтович.

Вероятно, решающую роль сыграл неурожай кормов, чья доля в себестоимости достигает 70%.

В итоге предприятиям всех форм собственности поручили принять меры по недопущению роста цен на мясо и мясопродукты. Сейчас МАРТ продолжит мониторинг и при невыполнении договоренностей вынесет решение о введении ценового регулирования.

Колтович также напомнил, что в июне-июле на 20% подорожала курятина у всех белорусских производителей. Министр заявил, что пока анализируют факты, и до конца года планируется вынести решение.

— Любой всплеск цен в таком объеме отрицательно сказывается на настроениях людей, — резюмировал Колтович.

 
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