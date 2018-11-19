Пустит ли Лукашенко оппозицию в парламент

Чего ждет Запад от предстоящих выборов в Беларуси?

На днях Александр Лукашенко заявил, что в 2019 году у нас начинается полуторагодовая «политическая вакханалия» — выборы парламента и президента. Тем самым фактически дан старт избирательным кампаниям. Но если от президентских выборов вряд ли стоит ждать каких-то неожиданностей, то парламентские могут преподнести сюрпризы.

Депутаты раздора

По итогам последних парламентских выборов в Палату представителей впервые за долгое время попали представители оппозиции – одна из руководителей «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» Елена Анисим и член Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая.

Это событие возымело двоякие последствия для руководства Беларуси, считают эксперты.

— На Западе положительно оценили попадание оппозиции в парламент. Появилось основание говорить европейским и американским политикам, что в Беларуси есть прогресс на пути к демократии, что у нас происходит либерализация, и это вызвало заметное движение в сторону нормализации отношений, — рассказывает эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

Однако, по его словам, это событие породило и ряд проблем. Так, если до выборов 2016 года официальный логический конструкт состоял в том, что все белорусское общество всецело поддерживает власть, а оппозиция — группа маргиналов, существующих на западные гранты. То после избрания Анисим и Канопацкой этот конструкт оказался размыт.

— Теперь получается, что оппозиция — не такие уж и «отморозки», и их поддерживает какая-то, пусть небольшая, часть общества, — говорит Карбалевич.

Кроме того, Елена Анисим и Анна Канопацкая выступают с различными достаточно смелыми инициативами, запросами и предложениями. Это раздражает и создает определенное неприятное напряжение для властей.

Однако, в целом, попадание этих депутатов в парламент принесло руководству Беларуси больше позитива, чем негатива.

— Какого-то ухудшения имиджа властей, уменьшения их поддержки не произошло, — уверен директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич.

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