Беларусь обыграла Сан-Марино и вышла в плей-офф Лиги наций

Сборная Беларуси по футболу заняла первое место в группе D2 Лиги наций и вышла в плей-офф турнира.

В последнем туре наши футболисты играли на выезде.

Сан-Марино – Беларусь – 0:2 (Драгун, 8, Сарока, 53)

Весной следующего года сборная Беларуси оспорит с победителями других групп лиги D путевку на чемпионат Европы 2020 года. На данный момент в трех остальных группах лидируют Грузия, Косово и Македония.