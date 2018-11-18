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Беларусь обыграла Сан-Марино и вышла в плей-офф Лиги наций
Сборная Беларуси по футболу заняла первое место в группе D2 Лиги наций и вышла в плей-офф турнира.
В последнем туре наши футболисты играли на выезде.
Сан-Марино – Беларусь – 0:2 (Драгун, 8, Сарока, 53)
Гол Станислава Драгуна в ворота сборной Сан-Марино.#БелыяКрылы #СборнаяБеларуси #SMRBLR #ЛигаНаций pic.twitter.com/veu010PSoF— АБФФ (@BelFootFeder) 18 ноября 2018 г.
Гол Антона Сароки в ворота сборной Сан-Марино.#БелыяКрылы #СборнаяБеларуси #SMRBLR #ЛигаНаций pic.twitter.com/vpoxngLVJF— АБФФ (@BelFootFeder) 18 ноября 2018 г.
Весной следующего года сборная Беларуси оспорит с победителями других групп лиги D путевку на чемпионат Европы 2020 года. На данный момент в трех остальных группах лидируют Грузия, Косово и Македония.