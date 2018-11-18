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18.11.2018
ВВС
«Что, сифилис? Ну, ты знаешь, что делать – уксус»

Полезные для здоровья свойства яблочного уксуса известны давно, но подтверждают ли их научные исследования? Это решил выяснить профессор семейной медицины из Техаса Гэбриэл Нил.

В 1980-х, когда мы с братом были еще детьми, мы любили ходить в Long John Silver's (американская сеть рыбного фастфуда). Но манили нас туда не рыбные блюда, а бутылочки с солодовым уксусом, которые стояли на столиках.

Мы откручивали крышечку и потягивали прямо из бутылки пряный божественный нектар с карамельным оттенком. Вы чувствуете отвращение? Возможно. Мы с братом опередили время? Очевидно, так.

Теперь уксус как панацею от любого недуга рекламируют в соцсетях, и простой поиск в интернете выдаст вам огромное количество ссылок на статьи об этой чудодейственной приправе.

Друзья и коллеги наперебой рассказывают истории об исцелении яблочным уксусом. «Покосил траву на лужайке перед домом и теперь не можешь разогнуться? Уксус – твой лучший друг. Никак не сбросишь лишние пять килограммов? От уксуса они просто растворятся. Что, сифилис? Ну, ты знаешь, что делать – уксус».

Меня как врача-практика и преподавателя медицины постоянно спрашивают о полезности яблочного уксуса. Мне нравятся такие вопросы – ведь можно подробно поговорить об истории уксуса, а затем перейти к сути вопроса: чем именно уксус может быть полезным.

На протяжении истории уксусом лечили многие болезни. Гиппократ, например, советовал принимать его от кашля и простуды, а итальянский врач Томмазо дель Гарбо во время вспышки чумы в 1348 году мыл уксусом руки, лицо и рот, чтобы предотвратить заражение.

Уксус и воду считали отличным средством утолить жажду древнеримские легионеры, и современные спортсмены берут с них пример.

В общем, история предоставляет множество свидетельств полезного воздействия уксуса на организм человека. Но подтверждают ли это современные медицинские исследования?

Наиболее достоверные доказательства пользы яблочного уксуса для здоровья человека можно найти в нескольких исследованиях. Одно из них показало, что употребление яблочного уксуса улучшает уровень глюкозы в крови после еды у людей, имеющих резистентность к инсулину.

У 11 участников исследования, склонных к диабету, прием одной столовой ложки яблочного уксуса снижал уровень сахара в крови через 30-60 минут после еды более эффективно, чем у группы, принимавшей плацебо.

Ну что ж, неплохо, но речь идет только об 11 индивидуумах, склонных к диабету.

Другое исследование, в котором участвовали взрослые японцы с ожирением, показало заметное снижение у них веса, уровня жиров и триглицеридов в крови после приема этого самого уксуса.

Ученые разделили участников эксперимента на три группы по 155 человек. Одна группа ежедневно принимала 15 мл (примерно столовую ложку) яблочного уксуса, вторая – 30 мл и третья – плацебо.

Затем исследователи измеряли вес, жировую массу и уровень триглицеридов. У участников обеих групп, принимавших 15 и 30 мл уксуса, все три показателя снизились.

Что тут сказать? Хотя эти выводы и нуждаются в подтверждении более масштабными исследованиями, они обнадеживают.

Опыты на животных, прежде всего крысах, показывают, что уксус может снижать артериальное давление и количество жира в брюшной полости. Эти эксперименты побуждают провести схожие исследования с участием людей, поскольку выводы, основанные только на опытах с животными, недостаточно убедительны.

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Итак, реальную пользу уксуса для здоровья предстоит еще проверить на исследованиях с участием большого количества людей. И такие исследования наверняка скоро появятся.

Попробуем теперь зайти с другой стороны: есть ли доказательства того, что уксус может навредить здоровью человека?

В общем-то, нет. Разве что вы будете его пить в больших количествах или слишком концентрированным - например, дистиллированный белый уксус, используемый для очистки (содержание уксусной кислоты в разрешенном для потребления в пищу уксусе составляет 4-8%).

И, конечно, не стоит втирать его в глаза (зачем?!) или нагревать в свинцовом чане, как это делали римляне, чтобы уксус стал сладким. Это, действительно, очень опасно для здоровья.

И, кстати, вообще никогда не разогревайте еду в свинцовом чане, это вредно.

Ну, а для рыбы и картофеля фри яблочный уксус подходит идеально. От всех недугов он вас при этом не исцелит, но гастрономическое удовольствие гарантировано.

А если вы где-то наткнетесь на бутылочку солодового уксуса, вспомните нас с братом и сделайте из нее глоток – на здоровье!

 
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