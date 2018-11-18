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18.11.2018
В Тасмании скат убил австралийца, хотя считают, что эта рыба не опасна

42-летний австралиец умер в результате нападения ската-хвостокола близ побережья штата Тасмания, сообщила полиция страны. У мужчины остановилось сердце в результате удара в нижнюю часть живота.

Трагедия произошла на пляже Лодердейл-Бич в австралийском островном штате Тасмания, сообщает ВВС.

Скаты-хвостоколы не считаются опасными для человека животными и, по словам специалистов, никогда не нападают на людей первыми. Но это крупные рыбы, размер их тела часто превышает два метра, поэтому в общении с ними нужно соблюдать определенную осторожность.

Как и другие скаты, хвостоколы обитают на морском дне, прячась в камнях и в расселинах скал. Хвостокол может напасть, если почувствует угрозу и ему некуда будет скрыться. Часто скаты зарываются в песок на мелководье, и наступать на них не рекомендуется.

Скаты-хвостоколы представляют потенциальную опасность из-за ядовитого шипа, расположенного на хвосте.

Смертельные случаи очень редки. В 2006 году скат-хвостокол заколол популярного в Австралии натуралиста и ведущего телепрограмм о дикой природе Стива Ирвина.

 
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