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Комментарии
18.11.2018
Горбачев: «Матвеев и Никит много, а фонтан у суда — такой один»

Известный предприниматель специально для «Cалiдарнасцi» — о том, какая здесь связь.

Фото Радыё Свабода

Деньги. Только для Матвея и Никиты их пытаются собрать всем миром, а фонтан для Верховного суда строится без проблем. Как и само здание суда со всеми атрибутами. Из казны. Из закромов «родины».

Любые деньги для «красоты». Ну, а как же? Верховный суд — лицо страны. Пусть все лицезреют: купола и люстры, фонтаны и бюсты.

А вот эти пацаны? Таких много, а фонтан у суда — такой один. Так что давайте скидываться и выручать пацанов сами. Не из казны выделять, а по карманам населения поискать и на сочувствие надавить. По сусекам поскрести.

Чуть ли ни каждый день по ТВ «благотворительная реклама» с призывом оказать финансовую помощь. Включаю телевизор, и вот уже третью неделю просьба о сумме в 38 тысяч евро. Мальчику Матвею нужны деньги для лечения в Германии. И вот новая просьба — мальчику Никите нужно 66 тысяч евро для лечения в Израиле.

Я так понимаю, наша медицина не в силах справиться? Хотя из уст первых лиц государства регулярно слышно о лидирующих позициях белорусской медицины в мире. Да и забота о детях со стороны государства на первом плане, как бы. Правильно я думаю?

Вот фонтан с подсветкой перед зданием суда тянет на 300 тысяч. И не слышно писка о помощи. Тихо и спокойно изымаются из недр страны «бабки» и вкладываются огромные суммы в объекты. Ну не показуха ли все это?

Или может все-таки стоит сначала детям своей страны оказать материальную и медицинскую поддержку для лечения, а уж потом около светящегося фонтана фотографироваться? И да, когда будите перерезать ленточку, открывая новое здание суда, помните — на вас смотрят глаза Матвея и Никиты. Наших маленьких белорусов.

Оно того стоит?

Две стороны одного социально ориентированного государства

 
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