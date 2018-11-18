Как и почему меняется Минск: «Пожалуй, самый интересный город Европы»

Главный редактор 34travel Антон Кашликов — о городе, который вам еще, возможно, предстоит узнать и полюбить.

Как похорошел Минск в последние годы! Нет, правда. Я живу в Минске 15 лет, и таким живым и меняющимся он не был никогда. В городе появилась глубина и свежесть, а у его обитателей, кажется, открылось второе дыхание.

Разумеется, приезжему гостю это не сразу бросится в глаза: Минск не очень любит открываться чужому взору, ему не нужно быть понятным. Сперва он покажет вам свои парадно-вылизанные проспекты, суровый в своем подозрительном величии сталинский ампир, немножко косплейного СССР, сообщит, что «подвиг народа бессмертен», и будет прав.

Но гораздо интереснее то, что находится на оборотной стороне открытки, — живые мысли, чувства и амбиции тех, кто прямо здесь и сейчас этот город создает: предпринимателей, медийщиков, рестораторов, промоутеров, активистов и тех, кто скоро составит им конкуренцию.

Минск — это город, где вам нужен правильный проводник, иначе так и останетесь с обидным ощущением не случившихся открытий. Не попробуете отличный кофе в скрытой от глаз кофейне Kitchen Coffee Roasters на берегу реки Свислочь, не отведаете фантастический бургер в Enzo, не попадете на лекцию или концерт в культурный центр «Корпус» в бывшем цеху завода «Горизонт», пропустите рейв в OK16 и даже не факт, что увидите оригиналы Шагала и Сутина…

Но сперва стоит разобраться: что, собственно, случилось с Минском?

Все началось, пожалуй, на рассвете 2010-х: после очередных поддельных выборов президента 50 тысяч людей, вышедших на улицы Минска, назвали «кучкой отморозков» и постарались не заметить, предварительно прокатившись по ним волной разной степени жесткости репрессий.

Минск, сжав зубы, пережил очередной депрессняк, часть активных, но отчаявшихся смыло новой волной эмиграции, а вот те, кто остался, решили, что пора взрослеть. И начали потихоньку окучивать свои огородики. Теория малых дел — кажется, это так называется.

Вторым фактором я бы назвал то, что после 1990-х, когда отсюда все еще по привычке поглядывали на Москву и Питер, и 2000-х, когда в поле зрения появились веселые Киев и Варшава, горизонты расширились, а возможностей увидеть мир стало больше. В 2010-х все укатили исследовать Европу и прочий дальний свет: учиться в Берлине, работать в Лондоне, да и просто наблюдать за Лиссабоном и Нью-Йорком. И, возвращаясь, начали привозить это все в Минск. Наблюдательность и возможность сравнивать дают порой удивительные результаты.

Вдобавок ко всему в 2014 году в Минске прошел чемпионат мира по хоккею. Страна приоткрыла границы для иностранцев, на время турнира практически отменив визы. И наша олдскульная лишь-бы-чего-не-случилось власть вдруг обнаружила, что туристы — это не так страшно, что они везут в страну деньги: едят наши драники и пьют наше пиво, мнут своими телами хрустящие простыни свежепостроенных гостиниц и даже покупают шутки ради апокалиптичные сувениры из ГУМа и ЦУМа. Ну замечательно же!

Пазл начал складываться. В середине 2010-х в Минске случился бум открытий. Появлялись новые места, события и явления, открывались новые имена, целые улицы и районы перепридумывали себя заново, непуганое поколение мейкеров начинало свой крестовый поход, чтобы к 2018-му уже обрасти мускулами, знакомствами и так нужной всем нам уверенностью — если не в завтрашнем дне, то хотя бы в себе самих.

Ревитализация, джентрификация, урбанизм и локал-тревелинг. Минск начал искать и находить новые смыслы. И вдруг оказалось, что все это кому-то нужно. У этого минского нью-вейва оказалась благодарная аудитория. Плод созрел и упал. А на соседних ветвях начали вызревать новые плоды.

Минск для меня сейчас — это, пожалуй, самый интересный город Европы. Потому что тут уже есть что делать, но при этом будто все еще впереди. Я, конечно, не могу быть объективен. Я живу здесь и сейчас и испытываю к этому городу чувства, порой весьма противоречивые, но все-таки полные нежности. Это мое место силы. Но для этого понадобилось прожить здесь 15 лет.

Когда-то, лет пять-шесть назад, мы с коллегами из журнала 34mag.net выпустили стикеры, на которых написали про Минск примерно следующее:

Minsk — city of heroes

Minsk — city of freedom

Minsk — city of good news

Minsk — city of tolerance

Minsk — city of sex

Minsk — city of jazz

Нам показалось это смешным и тонким: сказать, что все уже так и есть, констатировать еще не случившийся факт, чуть-чуть подстроить под себя реальность.

Не все предсказания из этого списка пока еще сбылись, но одно сбылось точно. Минск — это определенно город героев, а не только город-герой.